Exceso de velocidad y falta de precaución provocan un grave accidente vial en Playa del Carmen

Un conductor que circulaba a exceso de velocidad y sin guardar la debida distancia de seguridad protagonizó un aparatoso accidente de tránsito sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y un intenso congestionamiento vehicular en uno de los puntos de mayor afluencia de esta cabecera municipal.

​El percance se registró a la altura del cruce semaforizado ubicado entre los fraccionamientos Real Lucerna y Gorriones. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el presunto responsable conducía un automóvil compacto tipo Chevrolet Chevy Monza, en color negro, desplazándose sobre dicha vialidad sin precaución aparente.

​Al aproximarse a la intersección regulada por el semáforo, el automovilista no logró frenar a tiempo ni reducir su velocidad, terminando por impactarse de lleno por alcance contra la parte posterior de otro vehículo particular que se encontraba completamente detenido, respetando el alto y esperando el cambio a la luz verde para continuar su marcha.

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​A consecuencia de la fuerte colisión, ambas unidades motrices resultaron con severas afectaciones en sus carrocerías; sin embargo, a pesar de lo aparatoso del choque y del susto que se llevaron los tripulantes involucrados, las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó con lesiones de gravedad que ameritaran su traslado de urgencia a un hospital.

​Debido a que los automóviles quedaron obstruidos sobre los carriles de circulación en plena hora de tránsito activo, se generó un importante cuello de botella que retrasó el flujo vehicular durante varios minutos, obligando a los demás automovilistas a extremar precauciones al pasar por el sitio.

​Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes procedieron a abanderar la zona para evitar un segundo incidente y agilizar la circulación. Posteriormente, los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa particular para realizar las maniobras de retiro y trasladar ambos vehículos al corralón correspondiente, donde permanecerán bajo resguardo mientras se concluye el peritaje oficial para el deslinde de responsabilidades.