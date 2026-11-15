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Guatemala decreta estado de sitio en Zacapa e Izabal tras ataques armados

La medida tendrá una duración de 30 días y contempla restricciones a garantías constitucionales, luego de una serie de hechos violentos que dejaron siete muertos en dos ataques recientes.

Por Redacción Por Esto!

15 de nov de 2026

1 min

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Guatemala decreta estado de sitio en Zacapa e Izabal tras ataques armados
Guatemala decreta estado de sitio en Zacapa e Izabal tras ataques armados / Por Esto!

El Gobierno de Guatemala decretó este sábado 14 de noviembre un estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal, debido al aumento de ataques armados que han dejado varias víctimas mortales en las últimas semanas.

La decisión, anunciada por el presidente Bernardo Arévalo de León, busca reforzar la seguridad y recuperar el control de ambas regiones. Para ello, el Ministerio de la Defensa Nacional confirmó el despliegue de fuerzas de seguridad.

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La medida contempla restricciones a garantías constitucionales, como la libertad de circulación y reunión, además de permitir detenciones y allanamientos sin orden judicial bajo las disposiciones del estado de sitio.

Entre los hechos que motivaron esta decisión se encuentra la masacre del 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde ocho personas fueron asesinadas. También figura la emboscada del 6 de noviembre en Río Hondo, en la que murieron el diputado Julio César Portillo Paz y tres policías.

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El ataque más reciente ocurrió el viernes 13 de noviembre en la aldea La Majada, donde cinco personas fueron asesinadas, entre ellas una madre y dos de sus hijos.

Con estas acciones, el Gobierno guatemalteco busca contener la violencia y proteger a los habitantes de Zacapa e Izabal durante los próximos 30 días.

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