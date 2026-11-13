Canadá gana de visita a Guatemala y se acerca al Final Four de Liga de Naciones de Concacaf

Canadá derrotó 3-2 a Guatemala de visita este viernes y encaminó su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, que se jugará en marzo de 2027 en Estados Unidos.

La selección de la "Hoja de Maple" se puso 3-0 en este partido de ida de cuartos de final jugado en Ciudad de Guatemala con tantos de Tani Oluwaseyi (18'), Liam Millar (28') y Jonathan David (45+2') y parecía que ya liquidaba la eliminatoria.

Guatemala, que nunca se ha clasificado para un Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, logró achicar la diferencia por medio de Óscar Santis a los 54 minutos y un autogol de L. De Fougerolles a los 90+4 minutos.

La revancha se disputará el lunes en Toronto y el ganador de la llave avanzará al Final Four, que se celebrará entre el 25 y el 28 de marzo en el SoFi Stadium, en Inglewood, Los Ángeles.

Este viernes en el estadio Manuel Felipe Cabrera "El Trébol", en Ciudad de Guatemala, solo hubo unos 8,000 aficionados, un 25% menos de su capacidad por una sanción de la Concacaf en la fase previa por cánticos racistas de hinchas guatemaltecos contra la selección de Surinam.

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Alphonso Davis, reemplazado por lesión

Canadá fue muy superior en el primer tiempo y su estrella, Alphonso Davies del Bayern Munich, abandonó por lesión el campo a los cinco minutos de iniciado el encuentro.

La primera anotación visitante llegó después de una zancada de Oluwaseyi que encaró en solitario y venció al portero chapín, Nicolas Hagen. Diez minutos después amplió Millar al tomar un rebote en el parante izquierdo.

En el último suspiro del primer tiempo, los canadienses se aprovecharon de una pésima salida de defensa Nicolás Samayoa y anotaron el tercer tanto por medio de Jonathan David, delantero del Atlético de Madrid.

Guatemala reaccionó en la segunda parte y logró acercarse en el marcador y dejar abierta la posibilidad de lograr una hazaña en Toronto y avanzar por primera vez al Final Four.

Al finalizar el encuentro, el entrenador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, asumió la responsabilidad de la derrota y señaló que intentó "jugar ofensivo" como lo hizo anteriormente contra Jamaica, El Salvador y Surinam, pese a los "riesgos por la fortaleza del rival".

Comentó que mantiene "la esperanza de hacer algo" en la revancha el lunes, aunque reconoció que Canadá "lleva la ventaja, pero vamos a pelear hasta el final".