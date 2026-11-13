Migrantes en Chiapas rechazan amenazas de Trump: “No somos delincuentes ni terroristas”

Integrantes de la caravana migrante “Dios con Nosotros”, que avanza por Chiapas rumbo a la frontera con Estados Unidos, rechazaron las advertencias del Gobierno de Donald Trump para detener su recorrido y calificaron de inhumana la posibilidad de desplegar militares para impedir su tránsito.

Durante su estancia en Huixtla, Chiapas, el jueves 12 de noviembre, migrantes centroamericanos aseguraron que abandonaron sus países por las dificultades económicas y la falta de oportunidades laborales, por lo que solicitaron respeto a sus derechos humanos.

¿Qué dijeron los migrantes sobre las amenazas de Donald Trump?

Abimael, un ciudadano hondureño que participa en la caravana, rechazó que los integrantes del contingente sean considerados delincuentes o representen una amenaza para Estados Unidos.

El migrante, quien trabajaba como jornalero en Honduras, explicó que salió de su país con aproximadamente mil pesos y la intención de encontrar mejores condiciones de vida.

Asimismo, agradeció al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la asistencia médica y las medidas de seguridad proporcionadas durante el recorrido por territorio mexicano.

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Por su parte, Esvin Colindres Herrera, también originario de Honduras, criticó la advertencia de Trump de duplicar los aranceles a México si no se detiene el avance de las caravanas migrantes.

¿Dónde se encuentra la caravana migrante “Dios con Nosotros”?

El contingente llegó a Huixtla, Chiapas, después de recorrer parte de la ruta migratoria desde la frontera con Guatemala.

De acuerdo con los reportes difundidos el jueves, la caravana estaba integrada por personas originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Haití, Colombia y Venezuela.

Aunque algunos migrantes mantienen la intención de llegar a Estados Unidos, otros buscan permanecer en México, regularizar su situación migratoria y conseguir empleo.

Durante su estancia en Huixtla, los integrantes recibieron atención médica de organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras, debido al agotamiento y las altas temperaturas.

¿Qué respondió Sheinbaum sobre las caravanas migrantes?

Durante su conferencia mañanera del jueves 12 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Explicó que las autoridades mexicanas ofrecen información sobre las restricciones para ingresar a Estados Unidos y proporcionan alternativas de retorno seguro a los países de origen.

También señaló que quienes deseen permanecer en México pueden hacerlo bajo determinadas condiciones legales.

Mientras tanto, los integrantes de “Dios con Nosotros” mantienen su intención de continuar el recorrido por Chiapas, aunque enfrentan dificultades económicas, agotamiento físico e incertidumbre sobre su destino.

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