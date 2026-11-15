Detienen a dos personas por privación de la libertad y lesiones contra un hombre en Cancún

Dos personas identificadas como Jorge Eduardo “N” y Leslie Marcela “N” fueron detenidas por su probable participación en los delitos de lesiones calificadas y privación de la libertad personal, luego de una agresión contra un hombre que habría sido sacado por la fuerza de su domicilio en el fraccionamiento Vista Real II, en Cancún.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre, cuando la víctima descansaba en su vivienda y varias personas presuntamente ingresaron al inmueble para someterla y colocarle esposas en las manos.

Noticia Destacada Aseguran bar Cantaritos en Plaza de Toros de Cancún tras cateo por presunto narcomenudeo

Posteriormente, el hombre habría sido sacado por la fuerza y trasladado en un vehículo gris hasta un establecimiento ubicado en la colonia Tres Reyes, donde presuntamente fue golpeado con una tabla de madera y amenazado de muerte.

Las indagatorias señalan que durante la agresión también le habrían colocado una soga alrededor del cuello y una bolsa de plástico en el rostro, con la intención de asfixiarlo. Al día siguiente, la víctima fue entregada a sus familiares, quienes la trasladaron al Hospital General para recibir atención médica.

Noticia Destacada Detienen a un hombre y un menor por presunta venta de drogas en escuelas de Cancún

Como parte de las diligencias, personal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión localizó indicios relacionados con posibles actos de tortura y maltrato al interior del establecimiento donde habría ocurrido la agresión.

Tras reunir los elementos de investigación, la representación social solicitó órdenes de aprehensión contra Jorge Eduardo “N” y Leslie Marcela “N”, las cuales fueron cumplimentadas por agentes ministeriales.

Ambos quedaron a disposición del Juez de Control que los requirió, quien determinará su situación jurídica por los hechos que se les atribuyen.