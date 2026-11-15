Repartidor pierde el control de su motocicleta y se estrella contra un poste en Ciudad del Carmen

Un trabajador dedicado al servicio de mandaditos, identificado como Robert, terminó lesionado luego de protagonizar un accidente de tránsito cuando circulaba a bordo de su motocicleta por calles de la colonia Playa Norte, en Ciudad del Carmen.

El percance ocurrió cuando se dirigía a cumplir con la entrega de un pedido, pero las condiciones de la vialidad y el estado de los neumáticos habrían contribuido a que perdiera el control de su unidad y terminara impactándose contra un poste.

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Los hechos se registraron sobre la calle 38, en el cruce con la calle 65, donde el motociclista avanzaba a bordo de una unidad particular de la marca Hunk Hero. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, Robert se desplazaba con dirección a un punto de la misma colonia para realizar la entrega de un encargo, cuando al pasar por una zona que se encontraba encharcada perdió el dominio del manubrio.

Presuntamente, el pavimento mojado, aunado a las condiciones lisas que presentaban los neumáticos de la motocicleta, ocasionó que el conductor no pudiera mantener la estabilidad de la unidad. Esto provocó que se desviara de su trayectoria y terminara chocando de manera directa contra un poste ubicado en la esquina de los cruzamientos.

La motocicleta Hunk Hero presentó daños en la parte frontal tras el impacto / Israel Lozano

El impacto fue considerable y ocasionó severos daños materiales en la parte frontal de la motocicleta, que quedó parcialmente destrozada tras la colisión. Por su parte, Robert sufrió diversos golpes y lesiones, principalmente en la pierna y rodilla izquierdas, por lo que terminó tendido sobre la banqueta, donde permaneció mientras recibía ayuda.

Algunos de sus compañeros de trabajo llegaron minutos después al sitio del accidente y encontraron al repartidor lesionado, por lo que de inmediato se acercaron para auxiliarlo. Ante las molestias que manifestaba y la dificultad para movilizar la extremidad afectada, solicitaron el apoyo de una ambulancia para que recibiera atención prehospitalaria.

Posteriormente, paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y se encargaron de valorar al motociclista, brindándole los primeros auxilios. Debido a los fuertes dolores que presentaba en la extremidad inferior izquierda, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para una revisión médica más completa y descartar posibles lesiones de mayor consideración.

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Mientras tanto, sus compañeros se hicieron cargo de retirar la motocicleta del sitio y trasladarla a un domicilio cercano, donde quedó resguardada para evitar la intervención de las autoridades de Tránsito. Asimismo, dieron aviso a sus familiares sobre lo ocurrido y las condiciones en las que había resultado lesionado.

Cabe señalar que en este hecho no se reportó la participación de algún otro vehículo, por lo que todo apunta a que el accidente ocurrió cuando el repartidor perdió el control de su motocicleta y terminó estrellándose contra el poste. La combinación de la superficie encharcada y las condiciones de los neumáticos habría sido un factor determinante en este percance.