Karol G cambia la fecha de su concierto en CDMX: ¿Por qué no se presentará HOY?

La cantante colombiana Karol G reprogramó el concierto que tenía previsto para este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, luego de presentar problemas de salud que le impidieron realizar el espectáculo.

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La decisión fue anunciada por Ocesa a través de sus redes sociales, donde informó que la presentación se trasladará al próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto. De acuerdo con el comunicado, el cambio busca priorizar la salud y el bienestar de la artista.

La empresa también confirmó que los boletos adquiridos para la fecha original serán válidos para el nuevo concierto, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Quienes prefieran solicitar un reembolso podrán hacerlo desde su cuenta de Ticketmaster, en el apartado de Ayuda.

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La suspensión ocurre después de dos presentaciones de la colombiana en la capital del país, durante las cuales sorprendió al público con la participación de Thalía y Belinda como invitadas especiales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de Karol G ni sobre las complicaciones que motivaron el cambio de fecha.