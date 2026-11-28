Nueva York celebró este sábado 28 de noviembre la edición número 100 del desfile de Acción de Gracias de Macy’s, cuya realización estaba prevista para el jueves 26 de noviembre, pero fue pospuesta ante los pronósticos de lluvias intensas y fuertes vientos.

Will Coss, productor ejecutivo del evento, explicó en entrevista con USA Today que el desfile conservó el 95 por ciento de los elementos contemplados en el programa original.

Además, confirmó la incorporación de LL Cool J y Gloria Gaynor al elenco de artistas que participarán en la celebración.

¿Qué cambios tendrá el desfile de Macy’s 2026?

La reprogramación del evento provocó la cancelación de algunas participaciones, entre ellas las de la Macy’s Great American Marching Band y la Million Dollar Band de la Universidad de Alabama.

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Aunque algunos globos de menor tamaño quedaron fuera del programa, los organizadores confirmaron la presencia de las figuras gigantes de personajes como Snoopy y Mickey Mouse.

Coss explicó que los equipos de producción tuvieron que desmontar secciones de las carrozas, desinflar los globos y preparar nuevamente las estructuras. Estas labores concentraron en 36 horas el trabajo correspondiente a una semana.

¿Dónde ver el desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2026?

El desfile tendrá una duración aproximada de tres horas y media, con un recorrido de cuatro kilómetros desde el Upper West Side de Manhattan hasta la tienda de Macy’s en Herald Square.

The 100th #MacysParade was one to remember 🦃🎈✨! This annual tradition looked a little different this time around w/ the festivities happening for the 1st time on a Saturday, but ending in the heart of Herald Sq. all the same 🍁✨. Take a look at some of our fav moments ⭐️! https://t.co/z3A25j0JmO — 34th Street (@34thStNYC) November 28, 2026

La transmisión está programada a través de NBC a partir de las 8:30 horas, tiempo del este de Estados Unidos, 7:30 horas del centro de México.

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