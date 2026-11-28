Un motociclista logró apartarse a tiempo y evitó ser arrollado por una camioneta Mercedes-Benz, cuyo conductor, de acuerdo con los primeros reportes, circulaba a exceso de velocidad y presentaba aparente estado de ebriedad. El hecho ocurrió en la avenida Maxuxac, casi esquina con avenida Chetumal, donde la unidad terminó impactando a un taxi de servicio público.

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Según la información disponible, el conductor de la camioneta transitaba sin precaución cuando invadió el carril izquierdo y golpeó por alcance al taxi con número económico 1593. Los pasajeros que viajaban en la unidad de alquiler resultaron ilesos y se retiraron del lugar por sus propios medios, sin requerir atención médica.

En el instante del choque, un motociclista que circulaba por la zona, delante de la unidad responsable, alcanzó a desplazarse y no fue tocado por la camioneta. De haber sido alcanzado, el percance habría podido tener consecuencias más graves para él, según se desprende de la mecánica del accidente descrita en los reportes. El conductor de la motocicleta no sufrió lesiones y se retiró del sitio ileso, aunque con un fuerte susto.

La referencia al estado del conductor de la camioneta se basa en lo observado en el lugar por quienes presenciaron el hecho.

El conductor de la camioneta presuntamente circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. / Fernando Baeza

El percance movilizó a las autoridades, que acudieron al sitio para atender la situación y tomar conocimiento de los hechos. En este tipo de casos, las diligencias suelen incluir la valoración de las unidades involucradas, la toma de datos de los conductores y la determinación de responsabilidades, aspectos que serán confirmados por la dependencia a cargo cuando emita su reporte.

Autoridades de Tránsito destacaron los riesgos que implica conducir a exceso de velocidad y con posible consumo de alcohol, factores que reducen la capacidad de reacción y la percepción de la distancia con otros vehículos. Los motociclistas se encuentran entre los usuarios más expuestos en una colisión, al no contar con la protección de una carrocería, por lo que una maniobra evasiva a tiempo puede marcar la diferencia entre un susto y una lesión grave.

Subrayaron la importancia de no conducir después de consumir bebidas alcohólicas, respetar los límites de velocidad, evitar invadir carriles y mantener la distancia con otros vehículos, particularmente en avenidas con tránsito constante de transporte público y motocicletas.

JGH