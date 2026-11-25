Alrededor de mil 800 estudiantes de diversos centros educativos, animadores y personal del sector educativo ya preparan gorros de Santa Claus, narices rojas de reno, orejas puntiagudas, zapatos de duende y coloridos disfraces para llenar de magia las calles de la capital campechana y llevar felicidad a más de 4 mil niños y sus familias que se espera participen en el Desfile y Festival Navideño 2026.

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Durante la presentación oficial de esta celebración, organizada por el Benemérito Instituto Campechano (IC), en coordinación con la Asociación de Animadores del Estado A.C. y la Secretaría de Educación (Seduc), se dieron a conocer los detalles de la cuarta edición, que este año lleva por nombre 'Buscando la Estrella: un viaje por los cinco continentes'.

La cita será el próximo 4 de diciembre. El desfile comenzará a las 17:00 horas, con salida del monumento a Justo Sierra Méndez y recorrido hasta el parque Moch Couoh, donde las familias podrán disfrutar del paso de los contingentes, acompañados de música, bailes, personajes navideños, dulces y regalos para los pequeños.

Posteriormente, la celebración continuará en el Domo del Jaguar con un festival artístico en el que estudiantes de las escuelas normales del IC representarán, mediante bailables y presentaciones, las distintas maneras de celebrar la Navidad en los cinco continentes, a través de la historia de una estrella perdida. La jornada concluirá alrededor de las 20:00 horas y también contará con una kermés.

La rectora del Instituto Campechano, Ilsa Beatriz Cervera Echeverría, explicó que esta tradición comenzó como una actividad interna de la institución, pero hace cuatro años salió a las calles ante la respuesta de las familias, convirtiéndose en una celebración que cada edición suma más participantes. Precisó que únicamente del IC se integrarán más de 800 estudiantes y que, al incorporar animadores, patrocinadores y otras escuelas, el contingente alcanzará entre mil 500 y mil 800 participantes.

En esta ocasión participarán siete grupos de animación: Chili Lovers, Divertifiesta, Chido Show, Coloring Party, Anima Kids, Kids Magic Show y Show Night, cuyos integrantes preparan vestuarios, personajes y sorpresas. Además, patrocinadores aportarán pelotas, dulces, souvenirs y muñecos para repartir entre los niños.

Las organizadoras estimaron una asistencia superior a 4 mil personas, luego de que el año pasado acudieran entre 2 mil 500 y 3 mil al festival. Por ello, invitaron a las familias a llegar temprano, especialmente quienes deseen ocupar un lugar sentado en el Domo del Jaguar.

Mientras los estudiantes ensayan y los animadores afinan sus disfraces, Campeche se prepara para recibir la Navidad entre luces, música, sonrisas y una estrella que recorrerá el mundo sin salir de la ciudad.

JGH