Estados Unidos enfrenta una fuerte tormenta costera en vísperas del Día de Acción de Gracias 2026, con pronósticos de lluvias intensas, inundaciones, fuertes vientos y nevadas que podrían afectar los viajes de millones de personas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el sistema se desplazará por la costa este del país durante este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, con posibles afectaciones desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

La alerta coincide con uno de los periodos de mayor movilidad del año, cuando se esperan más de 417 mil vuelos durante la temporada festiva.

¿Qué estados de Estados Unidos serán afectados por la tormenta?

De acuerdo con el NWS, las principales amenazas son las inundaciones costeras, los vientos intensos y las precipitaciones abundantes en distintas regiones de la costa atlántica.

En Florida, las autoridades advirtieron sobre las llamadas king tides, mareas extraordinariamente altas que pueden provocar inundaciones en zonas bajas, particularmente cuando coinciden con lluvias fuertes.

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También se esperan nevadas en áreas del valle medio del Misisipi, mientras que California, Washington y otras zonas del noroeste del Pacífico enfrentarán nuevos sistemas de tormentas con lluvias, viento y nieve en regiones montañosas.

¿Cuántos vuelos podrían verse afectados durante Acción de Gracias?

La Administración Federal de Aviación (FAA) prevé 417 mil 775 vuelos durante el periodo festivo, la mayor actividad aérea registrada para estas fechas en 16 años.

Por su parte, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que aproximadamente 81.5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros de sus hogares durante las celebraciones.

Major impacts begin today across the Southeast and move northward tonight and tomorrow as a major Thanksgiving coastal storm takes shape. Those along the eastern seaboard can expect gusty, possibly damaging winds, heavy rain, and major coastal and marine impacts. Ensure you're safe this Thanksgiving and get your detailed forecast at https://t.co/qk3BcVP5M8 — National Weather Service (@NWS) November 25, 2026

De ellos, alrededor de 5.96 millones utilizarán vuelos nacionales.

Las condiciones meteorológicas podrían provocar retrasos, cancelaciones y modificaciones de itinerarios en los aeropuertos afectados.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron consultar las alertas meteorológicas, verificar el estado de los vuelos y evitar transitar por zonas inundadas.

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