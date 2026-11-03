Demócrata Gina Hinojosa será la nueva gobernadora de Texas, una derrota aplastante para republicanos

La demócrata Gina Hinojosa fue electa gobernadora de Texas este martes, según las proyecciones de los medios estadounidenses, una derrota sin paliativos para los republicanos en uno de sus bastiones políticos.

La mujer de origen hispano se impuso ante el gobernador saliente Gregg Abbott, según las cadenas CNN y NBC. Ante los resultados preliminares y tendencias, al parecer, definitivas, Hinojosa se pronunció en las redes sociales.

“Esta noche, hago una promesa solemne a cada uno de los tejanos. Ya sea que hayan votado por mí o por el gobernador Abbott, o que se hayan sentido tan traicionados por una política fallida que ni siquiera hayan votado”.

“Escuchen lo que Texas ha dicho hoy, alto y claro: su gobierno les pertenece. Y como su gobernadora, nunca lo olvidaré. No habrá reglas especiales para los ricos y poderosos. No haré la vista gorda cuando alguien de mi propio partido haga algo incorrecto”.

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“La confianza que han depositado en mí esta noche no es un cheque en blanco. Es una responsabilidad sagrada. Y tengo la intención de ganármela cada día”, aseguró.

Este es un triunfo de gran magnitud para los demócratas, ya que se da en uno de los bastiones históricos de los republicanos y con una candidata de origen hispano, que será la gobernadora de Texas, uno de los estados más grandes de Estados Unidos.