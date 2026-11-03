‘La Granja VIP’: Este fue el competidor que ganó el Duelo de Nominación de la semana 9

Este 3 de noviembre tuvo lugar el Duelo de Nominación de la semana 9 de ‘La Granja VIP’, dentro de este reto, dos competidores se enfrentan cara a cara con la finalidad de mantener su permanencia dentro del reality show; sin embargo, el perdedor ingresa a la placa de nominados.

Durante este martes 3 de noviembre de 2026, los competidores que se enfrentaron fueron Mono Osuna y Julio Camejo. Ambos participantes buscaban mantener su permanencia en la segunda temporada del programa; sin embargo, solo uno de ellos logró mantenerse a salvo una semana más.

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¿Quién ganó el Duelo de Nominación de ‘La Granja VIP’?

Para determinar a los participantes del Duelo de Nominación, el público y el nuevo Capataz de la semana, Rafa Mercadante, enviaron a duelo a Mario "Mono" Osuna y a Julio Camejo. Mario ingresó por votación del público mientras que el líder de la semana fue el encargado de elegir a Julio.

Tras su enfrentamiento, fue el exfutbolista Mario "Mono" Osuna quien ganó el Duelo de Nominación en la semana 9 de ‘La Granja VIP’. Al asegurar el triunfo en la prueba, el exjugador de la Liga MX logró liberarse del riesgo y aseguró su permanencia en el programa. Con esta victoria, envió directamente a la Tabla de Nominados a Julio Camejo.

¿Cómo va la tabla de nominados de la semana 9 de ‘La Granja VIP’?

La novena semana abrió con la influencer Daniela Alexis "La Bebeshita" ya sentenciada en la lista de nominados. Su nominación ocurrió como consecuencia directa del "Legado" que dejó Pablo Montero, tras su salida del reality. Ahora y tras el Duelo de Nominación; el actor y cantante Julio Camejo, se suma a la tabla.

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