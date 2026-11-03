Demócrata Xavier Becerra se convierte en el primer latino en ganar la gubernatura de California

El demócrata Xavier Becerra derrotó a la ficha de Donald Trump, el republicano Steve Hilton, y conquistó la gubernatura de California este martes, anunciaron las cadenas estadounidenses.

Los resultados parciales mostraron a Becerra, un político de carrera que trabajó en el gabinete del expresidente demócrata Joe Biden, con una ventaja de dos a uno sobre Hilton, cuando se habían contado casi la mitad de los votos.

Becerra dirigió una campaña discreta en un estado en donde los demócratas superan a los republicanos, y en donde la marca Trump es casi un sello tóxico.

NBC News y Fox News fueron dos de las cadenas que declararon la decisión. En Estados Unidos los medios de comunicación proyectan los ganadores de las contiendas electorales.

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Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, será el primer latino en gobernar California, un estado con una gran población de inmigrantes y que de ser un país constituiría la cuarta economía del mundo.

Reemplazará al gobernador Gavin Newsom, un demócrata que estaba al final de su segundo y último mandato, y a quien se visualiza como un posible presidenciable para las elecciones de 2028.

Hilton, un excomentarista conservador nacido en el Reino Unido que en su momento fue asesor del exprimer ministro británico David Cameron, siempre había sido una apuesta arriesgada.

Sin embargo, buscó aprovechar su condición de relativamente recién llegado al estado para convencer a los votantes de que podía canalizar lo que él denominaba el "espíritu rebelde" de California, con el fin de hacer del estado un lugar más favorable para los negocios y menos limitado por la burocracia.