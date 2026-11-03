Carlos Albert, exfutbolista profesional y periodista deportivo, fallece a los 83 años; medios y colegas lamentan su partida

Uno de los críticos del futbol mexicano más severos de las últimas décadas fue Carlos Albert, quien siempre alzó la voz y expresó lo que pensaba sin miedo a la censura de los medios, compañeros de profesión o dueños del balón en nuestro país.

Este martes, uno de las voces más fuertes del periodismo deportivo se apagó para siempre a los 83 años de edad pero su recuerdo quedará siempre entre sus colegas, así como entre los exfutbolistas que compartieron la cancha con él, cuando fue jugador profesional en la década de los años 60 con el Necaxa, único equipo para el que jugó.

Albert también logró llegar a vestir la playera de la Selección Nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y con la que se coronó campeón de los Juegos Panamericanos en 1967. Tras su pasó por el futbol profesional, fue un pionero en busca de sindicalizar a los jugadores, algo que le valió el rechazo de muchas personas y de la propia federación.

Nunca dejó de decir la verdad de lo que vivía el futbol mexicano y los jugadores, por lo que buscó el espacio y micrófonos para ser escuchado. De esta manera llegó a Imevisión con José Ramón Fernández para analizar a fondo el futbol así como otros deportes.

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Cuando se convierte en TV Azteca, Carlos Albert deja la televisora por ya no coincidir con sus valores. Así comenzó su andar en diferentes medios, donde fue un miembro de valor en mesas de análisis y programas deportivos: CNI Canal 40, ESPN, FOX Sports, Radio Centro y La Octava Sports.

Periodistas y medios de comunicación lamentaron el fallecimiento del exfutbolista, por lo que se expresaron en sus perfiles oficiales en redes sociales. José Ramón Fernández fue uno de los más emotivos y aseguró que lo recordará por siempre.

"Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar".

"De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad. Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño. Descansa en paz, querido amigo. Mi más sentido pésame a su familia y amigos", escribió.