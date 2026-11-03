Fallo en máquinas electorales de estado de Nueva York en medio de reñidas legislativas de Estados Unidos

Máquinas de votación del estado de Nueva York fallaron el martes cuando se juega el control de las dos cámaras legislativas en Estados Unidos en las elecciones de medio mandato, lo que generó acusaciones infundadas de la derecha sobre fraude electoral.

Las autoridades electorales locales insistieron en que todas las papeletas serían contabilizadas.

El presidente Donald Trump y sus aliados han difundido anteriormente, sin evidencias, afirmaciones sobre una supuesta falta de confiabilidad y así como supuestos fallos de las máquinas de votación.

La Junta Electoral del condado de Westchester señaló estar al tanto de un problema que impide que las máquinas de votación acepten las papeletas en los colegios de todo el condado.

La Junta "quiere tranquilizar a cada votante de que su sufragio importa, su papeleta está garantizada y su voto será contabilizado" quedando las boletas de votación depositadas en bolsas de emergencia, indicó en un comunicado.

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Algunas partes del condado de Westchester están incluidas en el distrito 17 de Nueva York donde el republicano Mike Lawler defiende su escaño en la Cámara de Representantes contra la demócrata Cait Conley.

Influenciadores favorables a Trump reaccionaron al afirmar sin pruebas que los demócratas intentaban "robar" las elecciones. Entre ellos los activistas conservadores Laura Loomer o Scott Pressler, y Katie Miller, que dirige un pódcast y está casada con el consejero de la Casa Blanca Stephen Miller.

"Se han implementado los procedimientos de emergencia para papeletas, establecidos desde hace mucho tiempo, mediante los cuales las papeletas completadas se aseguran bajo control bipartidista y serán contabilizadas", señaló la Junta Electoral del estado de Nueva York.

Añadió que el error técnico estaba relacionado con que las máquinas de votación no podían leer ni aceptar las papeletas. Estas "rechazaron las papeletas que no podían reconocer correctamente en lugar de tabularlas de forma incorrecta", indicó.