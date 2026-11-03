Fuga de gas provoca pánico y evacuación de trabajadores en tienda Coppel de Plaza Las Américas en Playa del Carmen

Una fuga de gas en una tienda Coppel de Plaza Las Américas en Playa del Carmen movilizó a los cuerpos de emergencia, evacuaron a los colaboradores y clientes por cuestión de seguridad, no se reportaron intoxicados.

De acuerdo con los primeros informes, la fuga se habría originado en las tuberías instaladas en el plafón del establecimiento comercial, lo que provocó alertas entre quienes se encontraban en el lugar.

Al percatarse de la situación, algunos clientes lo reportaron de inmediato a los trabajadores, quienes a su vez solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia para su atención.

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Ante el riesgo, se activaron los protocolos de seguridad y se evacuó de la tienda a todos los empleados y clientes, mientras bomberos y personal de Protección Civil realizaban las maniobras necesarias para controlar la emergencia, así como verificar las condiciones del inmueble.

Hasta el momento, no se tiene reporte de personas lesionadas o intoxicadas, el incidente quedó únicamente en un susto para quienes se encontraban en el momento realizando sus compras.

Por su parte, las autoridades permanecieron en el sitio para llevar a cabo las inspecciones correspondientes y determinar las causas que originaron la fuga de gas.