Flávio Bolsonaro se declara “verdadero presidente electo de Brasil” desde EU

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el senador y excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, se declaró este miércoles como el “verdadero presidente electo de Brasil”. La declaración fue emitida desde Estados Unidos, país a donde llegó en medio de acusaciones de fraude en el balotaje presidencial y una orden judicial.

En la misiva abierta al público y a la comunidad internacional, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseguró haber sido víctima de una “imposibilidad matemática” durante la jornada electoral, aunado a esto; el senador brasileño acusó que el proceso electoral sufrió irregularidades.

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Flávio Bolsonaro señala irregularidades en el proceso electoral de Brasil

Bolsonaro acusó al Tribunal Superior Electoral (TSE) y al Tribunal Supremo Federal (STF) de incurrir en presuntas irregularidades al extender el horario de votación y anular decisiones, asegurando que dichos actos justifican la anulación de la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.

Por otra parte, Bolsonaro justificó su salida del territorio brasileño argumentando que en su país no existen garantías de seguridad jurídica ni debido proceso, refiriéndose al sistema institucional como un “régimen de excepción” impulsado por la justicia de Brasil. Indicó que no huyó de Brasil, sino que optó por salir para "liderar a la oposición".

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷 28.10.26 https://t.co/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

En el comunicado, hizo un agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump por recibirlo en Estados Unidos, así como al mandatario argentino Javier Milei, a quienes reconoció por su apoyo. Finalmente, Bolsonaro hizo un llamado internacional para no normalizar los acontecimientos en Brasil y aseguró que continuará su lucha desde el exterior.

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