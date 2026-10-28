Flávio Bolsonaro en vuelo privado hacia Ecuador desde Argentina tras huir de Brasil

El conservador Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron el martes por la noche a Argentina tras huir de Brasil y abordaron un avión privado con destino a Ecuador, informó este miércoles el gobierno argentino.

Bolsonaro, que perdió el balotaje presidencial contra Lula el domingo y tenía orden judicial de no salir de su país, cruzó la frontera con Argentina "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal", según un comunicado en X de la Dirección Nacional de Migraciones argentina.

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego "un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador", según la misma fuente.

El avión despegó de la localidad argentina de Puerto Iguazú en Misiones (noreste) pasada medianoche, según el sitio Flight Radar.

Noticia Destacada La huida de Flávio Bolsonaro pone a prueba la relación entre Brasil y Estados Unidos

Según medios estadounidenses que citaban fuentes anónimas, Flávio Bolsonaro había llegado el martes a Estados Unidos. El Departamento de Estado dijo que le concedería visado al derrotado candidato y su familia.

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal brasileño, había prohibido al senador abandonar Brasil y ordenado entregar sus pasaportes en una investigación por presunto lavado de dinero.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no ha reconocido su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Contactada por la AFP, la compañía Baires Fly no respondió en lo inmediato.