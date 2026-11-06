Detienen al padre de Meghan Markle en Florida por presunta posesión de pornografía infantil

El FBI detuvo este viernes 6 de noviembre a Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, por un presunto delito de posesión de material de abuso sexual infantil, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Markle, de 82 años, fue arrestado en Lakeland, Florida, después de una investigación federal que permitió localizar fotografías y otros materiales presuntamente ilícitos en dos bodegas del área de Los Ángeles, California.

El primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, confirmó que el padre de la esposa del príncipe Harry enfrenta un cargo relacionado con la posesión de imágenes de abuso sexual de menores.

¿Por qué detuvieron al padre de Meghan Markle en Estados Unidos?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, agentes del FBI encontraron aproximadamente 78 artículos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros, que presuntamente contenían material de abuso sexual infantil.

Los objetos fueron localizados en dos depósitos que Thomas Markle había rentado desde 2008 en la zona de Los Ángeles.

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La investigación comenzó después de que las autoridades recibieran información sobre el hallazgo de fotografías sospechosas entre las pertenencias del detenido en Filipinas, país donde residió anteriormente.

El Departamento de Justicia precisó que algunas imágenes presuntamente muestran al acusado junto a niñas menores de edad.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar Thomas Markle?

Las autoridades informaron que Thomas Markle podría recibir una sentencia de hasta 20 años de prisión federal si es declarado culpable del cargo que enfrenta.

Está previsto que comparezca este viernes ante un tribunal federal del Distrito Medio de Florida, en Tampa, para iniciar el procedimiento judicial correspondiente.

🛎️HANDCUFFED THOMAS MARKLE IN A WHEELCHAIR BEING LED AWAY BY FBI AGENTS The 82-year-old was ARRESTED at Maravida Senior Living care home in Lakeland, Florida, after troves of indecent materials were discovered at locations connected to Markle in the Philippines and Mexico. https://t.co/AiaWcDKLbV — James Goddard (@JamesPGoddard90) November 6, 2026

El padre de Meghan Markle ha rechazado anteriormente las acusaciones en su contra, mientras que la duquesa de Sussex manifestó en octubre su preocupación por los señalamientos y afirmó que conocía denuncias relacionadas con su padre desde 2018.

🚨 Thomas Wayne Markle, 82, of Lakeland, Florida, was arrested today on a federal criminal complaint alleging he kept child sexual abuse material (CSAM), including sexually explicit photographs of himself with prepubescent girls, in two Los Angeles-area storage units he rented for nearly two decades. If convicted, Markle would face a statutory maximum sentence of 20 years in federal prison. — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 6, 2026

Por ahora, Thomas Markle mantiene la presunción de inocencia, debido a que los hechos señalados en la denuncia federal deberán ser acreditados ante un tribunal.

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