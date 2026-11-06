Paro nacional en el Poder Judicial: trabajadores cierran juzgados en más de 16 estados por nuevas evaluaciones

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores en distintas entidades de México, en rechazo al nuevo esquema de evaluación de desempeño publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La movilización comenzó con reportes de afectaciones en al menos 22 sedes de más de 16 estados, donde empleados de juzgados y tribunales manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias laborales de los exámenes programados para diciembre.

En la Ciudad de México, trabajadores colocaron candados en las instalaciones de San Lázaro e instalaron un plantón desde la medianoche, aunque señalaron que permitirían el acceso para servicios esenciales.

¿Por qué iniciaron un paro los trabajadores del Poder Judicial?

Los inconformes cuestionan los criterios establecidos para evaluar a secretarios proyectistas, actuarios, asistentes y oficiales judiciales.

El mecanismo contempla calificaciones de cero a 100 puntos, de las cuales el 40 por ciento corresponde a conocimientos y el 60 por ciento restante a valoraciones de desempeño y otros indicadores.

Noticia Destacada IMSS reporta aumento salarial del 8% y 561 cirugías; Zoé Robledo presenta avances del plan de 120 días

Los trabajadores consideran que algunos criterios podrían resultar subjetivos y afectar su estabilidad laboral.

También expresaron preocupación por las disposiciones generales que contemplan posibles bajas para quienes obtengan 59 puntos o menos y no superen el procedimiento extraordinario correspondiente.

Sin embargo, aclararon que no se oponen a las evaluaciones, sino que solicitan reglas objetivas y oportunidades de capacitación.

¿Cuándo serán los exámenes del Poder Judicial y qué dice el OAJ?

Las evaluaciones están programadas para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre de 2026, según las categorías del personal judicial.

Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aseguró que esta primera evaluación tendrá únicamente carácter diagnóstico y que sus resultados no provocarán despidos ni pérdida de plazas.

📌 Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación 🌐 Consulta el Acuerdo https://t.co/cMIHF6RUD6 https://t.co/zay03isld1 — OAJ (@OAJ_Mex) November 6, 2026

El organismo explicó que el propósito es identificar necesidades de capacitación y mejorar el desempeño del personal.

Por su parte, el dirigente sindical Jesús Gilberto González Pimentel llamó a los trabajadores a no presentar los exámenes y anunció reuniones con el OAJ, encabezado por Ernesto Vargas Solano, para revisar las disposiciones.

Los representantes laborales advirtieron que evaluarán nuevas acciones si las negociaciones no permiten alcanzar acuerdos sobre el esquema de evaluación.

IO