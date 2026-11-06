Feria Xmatkuil 2026 inicia este viernes: horario de inauguración, precios de entrada, estacionamiento y rutas Va y Ven

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 comienza este viernes 6 de noviembre, con una inauguración oficial programada para las 6:30 horas, en el recinto ferial ubicado al sur de Mérida.

Para quienes planean asistir desde el primer día, habrá acceso gratuito por la ceremonia inaugural, mientras que durante el resto de la feria se aplicarán tarifas de entrada y estacionamiento.

La edición 52 de la tradicional fiesta yucateca se realizará del 6 al 29 de noviembre, con espectáculos, juegos mecánicos, actividades culturales y opciones de entretenimiento para toda la familia.

Si planeas acudir este viernes o durante los próximos días, estos son los horarios, precios y opciones de transporte público para llegar a Xmatkuil.

♬ sonido original - Por Esto! @porestoonline 🎡🎶 ¡Yucatán está de fiesta! Arranca la Feria Xmatkuil 2026 con una cartelera llena de estrellas. ✨ Del 6 al 29 de noviembre, el recinto ferial al sur de Mérida recibirá a miles de visitantes con conciertos, gastronomía, juegos mecánicos, exposiciones ganaderas y espectáculos para toda la familia. 🎤 Carín León, Marco Antonio Solís, Christian Nodal, Ozuna, Reik, Ha-Ash, Bronco y Los Auténticos Decadentes son parte de los artistas que llegarán a sus escenarios. 📍 Centro de Espectáculos Montejo, Teatro del Pueblo y Palenque. #FeriaXmatkuil2026

¿A qué hora es la inauguración de Xmatkuil 2026?

La inauguración oficial de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 está programada para este viernes 6 de noviembre a las 7:00 de la noche y será encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Con motivo de la apertura, se anunció que este viernes habrá entrada gratuita al recinto ferial y estacionamiento sin costo, por lo que los visitantes podrán acudir sin pagar durante la jornada inaugural.

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¿Cuánto cuesta entrar a la Feria Xmatkuil 2026?

A partir de los días posteriores a la inauguración, el acceso general tendrá un costo de 40 pesos por persona si el boleto se compra directamente en las taquillas del recinto.

Quienes prefieran comprarlo por internet deberán pagar 49 pesos, debido a que se incluye una comisión de 9 pesos.

Entrada en taquilla: 40 pesos.

Entrada en línea: 49 pesos (incluye comisión de 9 pesos).

Este viernes 6 de noviembre: acceso gratuito de 17:00 a 19:00 horas por la inauguración.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento de Xmatkuil 2026?

Los visitantes que lleguen en automóvil también deberán considerar el costo del estacionamiento, cuyo precio dependerá de dónde adquieran el acceso.

Estacionamiento en taquilla: 50 pesos.

Estacionamiento en línea: 60 pesos (incluye comisión de 10 pesos).

Este viernes 6 de noviembre: estacionamiento gratuito por la inauguración.

¿Qué rutas Va y Ven llegan a Xmatkuil y cuáles son sus horarios?

Para facilitar el traslado de los visitantes, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) habilitará seis rutas del sistema Va-y-Ven del 6 al 29 de noviembre, con servicio extendido hasta la madrugada.

Las rutas y horarios se distribuirán de la siguiente manera:

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Rutas con servicio de lunes a domingo:

R-10 Xmatkuil: de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente.

R-409 Xmatkuil–Dzununcán–Hospitales Sur: de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente.

R-507 42 Sur–Xmatkuil: de 5:00 de la mañana a 4:00 de la madrugada del día siguiente.

Rutas con servicio de viernes a domingo:

R-508 Ciudad Caucel–CETRAM Canek–Xmatkuil: viernes de 6:00 de la tarde a 4:00 de la madrugada; sábados y domingos de 12:00 del día a 4:00 de la madrugada.

R-511 Los Héroes–CETRAM Oriente–Xmatkuil: viernes de 6:00 de la tarde a 4:00 de la madrugada; sábados y domingos de 12:00 del día a 4:00 de la madrugada.

R-512 Kanasín–Xmatkuil: viernes de 6:00 de la tarde a 4:00 de la madrugada; sábados y domingos de 12:00 del día a 4:00 de la madrugada.

Las últimas unidades saldrán del recinto ferial entre las 4:00 y las 4:10 de la mañana, dependiendo de la ruta y el día. Estos horarios podrían modificarse por condiciones de tránsito, clima u otras situaciones externas.