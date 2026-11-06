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Quintana Roo / Sucesos

Hallan vehículo accidentado en la carretera federal Chetumal-Escárcega

La unidad presentaba daños considerables en la carrocería, pero no había personas en su interior ni en los alrededores.

Por Fernando Baeza

6 de nov de 2026

2 min

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Se desconoce si el conductor resultó lesionado o abandonó el automóvil después del percance
Se desconoce si el conductor resultó lesionado o abandonó el automóvil después del percance / Especial

Un vehículo con severos daños materiales fue localizado abandonado a un costado de la carretera federal Chetumal-Escárcega, luego de que presuntamente se saliera del camino en un tramo comprendido entre la comunidad de Juan Sarabia y la población de Ucum, al sur de Quintana Roo.

El hallazgo llamó la atención de automovilistas que transitaban por la zona, quienes observaron la unidad fuera de la carpeta asfáltica y con visibles afectaciones derivadas de un aparente accidente. La unidad corresponde a un automóvil tipo Platina de color gris, con placas de circulación de la Ciudad de México.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo presentaba daños de consideración en distintas partes de la carrocería, evidenciando la fuerza del impacto sufrido tras abandonar la superficie de rodamiento. Sin embargo, al momento de ser encontrado no había ninguna persona en el interior ni en las inmediaciones del automóvil.

Las condiciones en las que fue localizado el vehículo generaron incertidumbre entre quienes transitaban por la vía, ya que se desconocía si el conductor resultó lesionado y buscó apoyo por sus propios medios o si abandonó la unidad después del percance. Hasta ese momento no se reportó la presencia de ocupantes relacionados con el accidente.

Autoridades y servicios de apoyo vial fueron informados sobre la presencia de la unidad siniestrada para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Asimismo, se esperaba el retiro del automóvil mediante el uso de equipo especializado.

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Aunque las causas exactas del accidente no han sido determinadas, de manera preliminar se presume que el conductor perdió el control de la unidad y terminó fuera de la cinta asfáltica. No obstante, corresponderá a las autoridades competentes establecer las circunstancias en las que ocurrió el percance.

Las investigaciones y procedimientos correspondientes permitirán determinar cómo ocurrió el accidente y esclarecer por qué el vehículo fue dejado abandonado en ese punto de la carretera federal que comunica a diversas comunidades del sur de Quintana Roo.

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