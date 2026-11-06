Senado de Paraguay rechaza prórroga de 72 horas a Santiago Peña para defenderse en juicio político

El Senado de Paraguay rechazó este viernes 6 de noviembre la solicitud del presidente Santiago Peña para contar con 72 horas adicionales y preparar su defensa en el juicio político que enfrenta por sus presuntos vínculos con Ueno Bank, entidad financiera cuya intervención dejó sin acceso a sus fondos a cerca de tres millones de clientes.

La petición del mandatario fue rechazada con 39 votos en contra y tres a favor, mientras que dos senadores se abstuvieron. La Cámara Alta decidió continuar con el procedimiento para determinar las responsabilidades señaladas en su contra.

Horas antes, Peña había informado mediante su cuenta de X que recibió la acusación a las 22:15 horas del jueves, con un documento de 15 páginas y aproximadamente 300 folios de anexos.

¿Por qué Santiago Peña pidió 72 horas para preparar su defensa?

El presidente paraguayo argumentó que el plazo otorgado por el Congreso era insuficiente para analizar las acusaciones y preparar sus argumentos.

“He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa”, señaló Peña, quien cuestionó que se le exigiera responder en menos de 12 horas.

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El mandatario sostuvo que esta situación vulneraba su derecho al debido proceso y aseguró que presentaría su versión de los hechos.

Tras el rechazo de su solicitud, Peña no acudió personalmente al Senado. Sus abogados se presentaron posteriormente, mientras los legisladores avanzaron con la revisión de las pruebas.

¿Qué relación tiene Santiago Peña con la crisis de Ueno Bank?

La crisis comenzó después de que el Banco Central del Paraguay ordenara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar problemas de solvencia.

La medida provocó el congelamiento de fondos de aproximadamente 2.9 millones de clientes, además de recursos públicos depositados en la institución, entre ellos dinero relacionado con pensiones.

La acusación contra Santiago Peña incluye señalamientos por presuntos conflictos de intereses y mal desempeño de sus funciones, debido a que anteriormente tuvo participación accionaria en Ueno Holding, grupo vinculado con el banco.

El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.

🔴 DEFENSA DE PEÑA CUESTIONA EL JUICIO POLÍTICO Y PIDE QUE SE ACEPTE SU RENUNCIA Los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro expusieron ante el pleno del Senado los argumentos de defensa de Santiago Peña y cuestionaron la legalidad del proceso. Preda sostuvo que el libelo acusatorio carece de pruebas concretas que demuestren una intervención directa de Peña o la obtención de beneficios indebidos en el caso Ueno. También cuestionó que se utilicen publicaciones periodísticas e indicios como elementos para justificar una destitución. Por su parte, Ferreiro alegó que el juicio político debe cesar tras la renuncia del mandatario, porque ya no ejerce el cargo. Advirtió además sobre posibles consecuencias internacionales para Paraguay si se continúa con un procedimiento que considera jurídicamente nulo. Ambos defensores cuestionaron el escaso tiempo concedido para preparar la defensa y reclamaron el respeto a las garantías constitucionales. — Agenda Paraguay (@agparaguay) November 6, 2026

¿Santiago Peña sigue siendo presidente de Paraguay?

Aunque Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, permanece formalmente en la Presidencia porque el Congreso no concluyó el procedimiento para aceptarla.

La sesión legislativa convocada para analizar su dimisión quedó sin cuórum, por lo que continuó el juicio político en el Senado.

Hasta el momento de los reportes consultados, no se había anunciado una resolución definitiva sobre su destitución.

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