Campeche solo cuenta con cinco cenotes habilitados para el turismo; piden rescatarlos

Luego de que habitantes de la comunidad de San Vicente Cumpich, en el municipio de Hecelchakán, alzaran la voz por la preservación de su cenote, un sitio que, además de poseer un valor ecológico incalculable, representa una oportunidad de desarrollo económico para la zona, expertos como Rodolfo del Río Rodríguez, exdirector del Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (Epomex) de la Universidad Autónoma de Campeche, afirmaron que el interés de la comunidad cuenta con el respaldo técnico,

Actualmente, Campeche cuenta con solo cinco cenotes habilitados para el turismo: Azul, Los Patos y K-41 en la región de Champotón; Las Tetas en Seybaplaya, y el de San Vicente Cumpich. Mientras que los primeros han consolidado su infraestructura tras años de operación, el cenote de Cumpich —al cual se accede a través de una caverna de siete metros—, requiere de una intervención integral para dejar de ser utilizado como un vertedero y convertirse en un punto de referencia para el turismo de naturaleza.

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El especialista advirtió que la preservación de estos sitios es crítica, especialmente al considerar que la Península cuenta con un suelo cárstico que filtra agua de alta calidad, la cual es fundamental para la estabilidad del ecosistema regional.

“La importancia biológica de estos reservorios radica en su origen geológico y en la biodiversidad única que albergan”, señaló Del Río Rodríguez. El experto destacó que estos ecosistemas sirven de refugio para especies endémicas, muchas de las cuales han desarrollado adaptaciones evolutivas, como la pérdida de la visión al habitar en la oscuridad perpetua. Perder estos espacios significaría el exterminio de genomas únicos que no existen en ninguna otra parte del mundo.

Saturnino Cahuich Kantún y María Josefina Cahuich Balam, habitantes de 75 años, han solicitado la intervención urgente del gobierno estatal y federal para rescatar este cuerpo de agua, cuya importancia trasciende lo local; señalaron que además de la urgencia biológica, el factor cultural y comunitario es un motor para este rescate.

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Plan de vida

María Josefina, quien mantiene un vínculo emocional con el sitio, mencionó incluso el hallazgo visual de una silueta que asemeja a la Virgen de Guadalupe en el fondo del cenote, un elemento que los habitantes consideran parte de la mística local.

Para los pobladores, el proyecto de rehabilitación no es solo una cuestión ambiental, sino un plan de vida que permitiría mejorar la economía local mediante el ecoturismo responsable.

El llamado es claro: la preservación de los cenotes es una responsabilidad compartida para salvaguardar un patrimonio natural que, de ser ignorado, corre el riesgo de desaparecer bajo la negligencia de quienes los utilizan como basureros clandestinos, por lo cual urge implementar acciones concretas de manera urgente.