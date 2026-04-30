Powell desafía a Trump y se queda en la Fed: tensión crece por sucesión y política monetaria

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, anunció que permanecerá como miembro de la junta de gobernadores incluso después de concluir su periodo como titular del organismo el próximo 15 de mayo, una decisión que ha generado fricciones con el gobierno de Donald Trump.

El movimiento rompe con la práctica habitual en la que los presidentes salientes del banco central dejan el cargo por completo para facilitar la transición.

En este caso, Powell argumentó que su permanencia responde a la necesidad de garantizar estabilidad institucional en medio de un contexto de presión política y procesos legales en curso.

¿Por qué Powell decidió quedarse en la Fed?

El funcionario explicó que continuará en la junta hasta que concluya la investigación relacionada con presuntas irregularidades en la renovación de la sede de la Fed en Washington. Aseguró que su decisión busca que el proceso se cierre de manera “total y transparente”.

Además, señaló que mantendrá un perfil bajo en su rol como gobernador, pero insistió en que su presencia es importante en un momento donde la independencia del banco central está bajo cuestionamiento.

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¿Cómo reaccionó Donald Trump?

La decisión fue duramente criticada por el presidente estadounidense, quien ha mantenido una postura confrontativa hacia Powell. Trump cuestionó su permanencia y lo acusó de aferrarse al cargo, en medio de diferencias sobre la política de tasas de interés.

Desde la administración federal también surgieron críticas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la decisión como una ruptura de las normas tradicionales de la Fed y un gesto que complica la transición hacia el posible nuevo liderazgo.

¿Quién podría sustituir a Powell?

El nombre que se perfila como sucesor es Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, cuyo nombramiento ya fue avalado en comisión por el Senado. Powell expresó confianza en que su eventual reemplazo mantendrá la autonomía del banco central frente a presiones políticas.

No obstante, el proceso de transición ocurre en un entorno poco habitual, marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el órgano monetario.

Jerome Powell said he plans to remain on the board of the Federal Reserve after his term as chair ends next month ‘for a period of time, to be determined,’ saying the ‘unprecedented' legal attacks by the Trump administration have put the independence of the Fed at risk. pic.twitter.com/OAtHFPHTor — The Associated Press (@AP) April 30, 2026

¿Qué impacto tiene esta disputa en la economía?

El conflicto entre la Casa Blanca y la Fed se desarrolla en un momento clave para la política monetaria, con decisiones pendientes sobre tasas de interés y control de la inflación.

Powell reiteró que el banco central debe enfocarse exclusivamente en objetivos económicos, sin interferencias políticas ni presiones electorales.

La situación refleja un escenario de incertidumbre institucional que podría influir en la confianza de los mercados y en la estabilidad financiera, mientras se define el futuro liderazgo de la Reserva Federal.

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