Jerome Powell advierte que la independencia de la Fed está en riesgo por presión de Trump

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, encendió las alertas al señalar que la independencia del banco central enfrenta un momento crítico ante la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump, en medio de tensiones por la política monetaria.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario reconoció abiertamente que la autonomía del organismo podría verse comprometida por acciones legales impulsadas desde la administración estadounidense, las cuales, afirmó, han impactado directamente a la institución.

¿Por qué Powell dice que la independencia de la Fed está en riesgo?

Powell explicó que las acciones legales emprendidas en su contra no solo tienen implicaciones personales, sino que afectan la capacidad de la Reserva Federal para operar sin presiones políticas.

A su juicio, el problema central no es únicamente la independencia institucional, sino la posibilidad de tomar decisiones en materia de política monetaria sin interferencias externas.

El titular de la Fed ha defendido la necesidad de mantener decisiones técnicas, especialmente en temas como las tasas de interés, sin que estén condicionadas por intereses políticos.

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¿Qué hay detrás de la investigación contra Powell?

La tensión escaló luego de que el Departamento de Justicia iniciara una investigación penal en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con la renovación de la sede de la Fed en Washington.

Sin embargo, el caso fue desestimado recientemente ante la falta de pruebas y cuestionamientos sobre su motivación.

Incluso, un juez federal señaló que la investigación parecía responder más a diferencias políticas que a elementos jurídicos sólidos, lo que reforzó las críticas sobre una posible presión institucional.

¿Qué pasará con Powell tras dejar la presidencia de la Fed?

Aunque Powell dejará el cargo el próximo 15 de mayo, anunció que permanecerá como miembro de la junta de gobernadores, rompiendo con la tradición, con el objetivo de garantizar que el proceso en su contra concluya de forma transparente.

Su permanencia también se interpreta como un intento por proteger la estabilidad institucional en un momento de alta tensión entre el banco central y el gobierno.

Jerome Powell said he plans to remain on the board of the Federal Reserve after his term as chair ends next month ‘for a period of time, to be determined,’ saying the ‘unprecedented' legal attacks by the Trump administration have put the independence of the Fed at risk. pic.twitter.com/OAtHFPHTor — The Associated Press (@AP) April 30, 2026

¿Qué implicaciones tiene este conflicto?

El enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Reserva Federal se da en un contexto donde el presidente Trump ha insistido en reducir las tasas de interés, lo que ha generado fricciones con la política monetaria actual.

Este escenario ha abierto un debate sobre los límites del poder político frente a organismos autónomos y sobre la importancia de preservar la independencia de instituciones clave para la estabilidad económica.

El caso continúa en desarrollo y podría marcar un precedente en la relación entre el poder ejecutivo y el banco central en Estados Unidos.

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