Bolsonaro vuelve al hospital para ser operado del hombro mientras cumple arresto domiciliario

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado nuevamente en un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía en el hombro derecho, en medio del cumplimiento de su condena bajo arresto domiciliario.

De acuerdo con información médica, el exmandatario, de 71 años, fue sometido previamente a estudios clínicos y cardiológicos para evaluar su estado de salud antes de la intervención quirúrgica, la cual se estima tendrá una duración aproximada de tres horas.

¿Por qué operan a Jair Bolsonaro?

La intervención responde a molestias persistentes en el hombro, derivadas de una caída que sufrió a inicios de año mientras permanecía bajo custodia en instalaciones de la Policía Federal en Brasilia.

El procedimiento contempla la reparación de tendones afectados, con el objetivo de reducir el dolor y mejorar su movilidad.

El ingreso hospitalario fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, luego de una solicitud presentada por la defensa del exmandatario, que argumentó la necesidad médica de la operación.

Noticia Destacada Bolsonaro obtiene prisión domiciliaria por motivos de salud y podrá cumplir condena en su casa en Brasilia

Segunda hospitalización en semanas

Este nuevo episodio médico ocurre poco tiempo después de que Bolsonaro fuera hospitalizado durante varias semanas por un cuadro de bronconeumonía, situación que motivó que se le concediera el beneficio de cumplir su condena en su domicilio por razones humanitarias.

El periodo de arresto domiciliario fue establecido por 90 días, tras los cuales las autoridades judiciales deberán determinar si continúa bajo esta medida o regresa a prisión.

Contexto judicial de Bolsonaro

Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El caso ha marcado uno de los episodios políticos más relevantes en Brasil en los últimos años, con implicaciones tanto judiciales como electorales.

XÉRXELENTO MONSTRORAESl autorizou Michelle Bolsonaro a acompanhar integralmente o Presidente Jair Bolsonaro, mas barrou visitas de advogados e de outros familiares.



Na decisão, deu prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente apresente relatório médico da cirurgia...… pic.twitter.com/Ov87N6UfvX — FelíciaFélixllobo (@feliciallobo11) May 1, 2026

En paralelo, el Congreso brasileño ha abierto la posibilidad de revisar su condena, lo que podría modificar el tiempo que el exmandatario permanezca privado de la libertad.

Mientras tanto, su entorno político sigue activo, con su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, perfilándose como una figura clave rumbo a futuras elecciones presidenciales.

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