“El Niño” intensificaría la Temporada de Huracanes 2026 en Campeche: Carmen, entre las zonas más vulnerables

La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 estará marcada por el fenómeno de “El Niño”, lo que provocará altas temperaturas y una actividad importante en las cuencas oceánicas, especialmente con posibles afectaciones en municipios costeros como Carmen, advirtió el titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (SEPROCICAM), Anuar Dager Granja.

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El funcionario señaló que en el Océano Atlántico se pronostican entre 11 y 15 fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales hasta ocho podrían ser tormentas tropicales, además de tres a cuatro huracanes de categoría uno o dos, y entre uno y dos de mayor intensidad. Mientras tanto, en el Pacífico se espera una mayor actividad, con entre 18 y 21 sistemas debido al calentamiento del agua.

Dager Granja enfatizó que el riesgo no depende únicamente de la categoría de los ciclones, al recordar lo ocurrido en Veracruz el año pasado, donde lluvias atípicas provocaron severas inundaciones y el desbordamiento de ríos, obligando a implementar el puente aéreo más grande en la historia del país, sin que se tratara de un huracán de gran intensidad.

El titular de SEPROCICAM explicó que estas proyecciones fueron confirmadas tras la Reunión Nacional de Protección Civil realizada en Veracruz, donde se estableció que el comportamiento de “El Niño” influirá directamente en las condiciones climáticas de este año. Y es que ejemplificó que las condiciones de Ciudad del Carmen como una isla que es, rodeada por cuerpos de agua, incluso con algunos en su interior, la pone en una situación de riesgo.

Reconoció que no es necesario que pase un huracán por esta zona para que sus efectos puedan representar afectaciones, indicó que en fechas pasadas, los simples frentes fríos y tormentas tropicales evidencian la vulnerabilidad que se tiene, por lo que se debe estar preparado con planes de contingencia y para ello han trabajado con el equipo de Protección Civil municipal, corporaciones y grupos de voluntarios, quienes juegan un valor fundamental ante cualquier emergencia.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales como SEPROCICAM y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como a elaborar su Plan Familiar de Protección Civil, identificando riesgos en el hogar y dando seguimiento constante a los avisos emitidos por la Dirección Municipal de Protección Civil. Por lo que, este fin de semana cuando se espera la presencia de un temporal, las autoridades se declararon en alerta permanente para proteger la integridad y el patrimonio de la población.

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JGH