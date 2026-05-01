Declaran culpable a excongresista de Florida por operar a favor de Maduro: enfrentaría hasta 10 años de prisión

El excongresista republicano de Florida, David Rivera, fue declarado culpable por un jurado federal en Miami tras comprobarse su participación en una operación encubierta para influir en la política de Estados Unidos a favor del régimen de Nicolás Maduro.

El caso ha generado impacto en la política estadounidense debido a la relevancia del acusado y a los vínculos con figuras clave del entorno republicano, incluido el actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien participó como testigo durante el proceso.

¿De qué fue acusado David Rivera?

Rivera fue encontrado culpable de conspiración, lavado de dinero y de no registrarse como agente extranjero, delitos relacionados con una estrategia diseñada para suavizar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno venezolano durante el primer mandato de Donald Trump.

De acuerdo con la fiscalía, el exlegislador participó en una campaña millonaria —estimada en decenas de millones de dólares— para influir en decisiones políticas en Washington en beneficio de Caracas.

Junto a él también fue condenada la asesora política Esther Nuhfer, quien colaboró en las gestiones y operaciones financieras vinculadas al caso.

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¿Cuál fue el papel de Marco Rubio en el juicio?

El actual secretario de Estado, Marco Rubio, compareció como testigo ante el jurado, en un hecho poco común dentro del sistema político estadounidense.

Durante su declaración, Rubio afirmó que sostuvo reuniones con Rivera en 2017 para discutir posibles escenarios en Venezuela, pero aseguró que desconocía que su exaliado estuviera trabajando bajo contrato con intereses vinculados al gobierno de Maduro.

¿Qué pena podría enfrentar el excongresista?

Tras el veredicto, Rivera podría enfrentar hasta 10 años de prisión, además de posibles sanciones adicionales relacionadas con otros cargos federales en curso.

El juez ordenó su detención inmediata al considerar que existe riesgo de fuga, debido a su acceso a recursos económicos y a la gravedad de los delitos imputados.

Jury Convicts Florida Ex-Rep. David Rivera in Conspiracy Trial - The New York Times https://t.co/V06HAZJOrX — Unlikely Buddha (@Unlikely_Buddha) May 1, 2026

Un caso que expone la influencia extranjera en EU

La fiscalía sostuvo que Rivera ocultó sus actividades incluso a aliados políticos cercanos, lo que refuerza la gravedad del caso en términos de seguridad nacional y transparencia.

El juicio también puso en evidencia las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela, así como los intentos de actores políticos por incidir en decisiones estratégicas en medio de sanciones internacionales.

El excongresista, quien se declaró inocente durante el proceso, defendió que sus acciones buscaban promover un cambio político en Venezuela, argumento que no fue suficiente para evitar la condena.

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