EU endurece sanciones contra Cuba anunciando bloqueo de activos y castigo a empresas que hagan negocios con la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un endurecimiento significativo en la política de sanciones contra el Gobierno de Cuba, con medidas que no solo afectan a funcionarios del régimen, sino también a empresas y personas, tanto estadounidenses como extranjeras, que mantengan vínculos económicos con la isla.

La decisión fue formalizada a través de una orden ejecutiva en la que la Casa Blanca considera que las acciones del Gobierno cubano representan una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

¿Qué incluyen las nuevas sanciones de Trump contra Cuba?

Las restricciones están dirigidas principalmente a sectores clave de la economía cubana, como energía, defensa, minería y servicios financieros, considerados estratégicos para la captación de divisas.

De acuerdo con el documento oficial, cualquier persona o empresa que participe en estas actividades o establezca relaciones comerciales con entidades vinculadas al Gobierno cubano podría enfrentar el congelamiento total de sus activos dentro del sistema financiero estadounidense.

Además, se establece que bancos internacionales que faciliten operaciones relevantes con actores sancionados podrían ser excluidos del sistema financiero de Estados Unidos, incluyendo la imposibilidad de operar en dólares o mantener cuentas en Wall Street.

Noticia Destacada México, Brasil y España lanzan mensaje sobre Cuba: piden diálogo y alertan por crisis humanitaria

¿A quiénes afectan estas medidas?

A diferencia de sanciones previas, esta nueva disposición amplía el alcance y ya no se limita a figuras gubernamentales de alto nivel. También contempla a ejecutivos, empresarios, intermediarios y cualquier individuo que colabore directa o indirectamente con los sectores señalados.

Asimismo, se prevé la prohibición de ingreso a territorio estadounidense para quienes estén relacionados con estas actividades.

Las sanciones entraron en vigor de manera inmediata, bajo el argumento de evitar movimientos financieros que permitan evadir las restricciones antes de su aplicación.

Reacciones políticas en Estados Unidos

La medida fue respaldada por legisladores republicanos, particularmente de Florida, quienes han mantenido una postura crítica hacia el Gobierno cubano.

Congresistas señalaron que el endurecimiento de sanciones marca el fin de políticas más flexibles hacia La Habana y busca aumentar la presión para un cambio político en la isla.

Estados Unidos endurece su política hacia Cuba con una nueva orden ejecutiva firmada este 1 de mayo de 2026. La medida amplía sanciones contra funcionarios, empresarios, entidades y bancos vinculados al régimen cubano, acusados de represión, corrupción y amenazas a la seguridad… pic.twitter.com/kaH0BC6iCx — Juan Esteban Silva (@juanestebansr) May 1, 2026

Contexto de la política hacia Cuba

Desde el inicio de su administración, Trump ha intensificado las acciones contra Cuba, incluyendo restricciones en el suministro energético y un discurso más firme sobre la necesidad de transformaciones en el sistema político del país.

Con estas nuevas sanciones, Washington amplía su estrategia de presión económica, con implicaciones no solo para Cuba, sino también para empresas y actores internacionales que operan en la región.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO