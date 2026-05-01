Base de bomberos en Nicte-Ha de Playa del Carmen refleja deterioro y abandono

En la colonia Nicte-Há, en Playa del Carmen, la base del Heroico Cuerpo de Bomberos permanece abandonada y en deterioro, pese a su valor estratégico para la atención de emergencias; habitantes exigieron a las autoridades municipales su reactivación ante el riesgo que implica la falta de servicios cercanos de prevención y respuesta.

El inmueble fue construido a solicitud de residentes con el objetivo de contar con atención inmediata, fungir como punto de salida para personal, carros bomba y unidades de rescate hacia incendios, accidentes viales u otros siniestros, sin necesidad de cruzar la carretera federal donde opera la central principal, señaló María de los Ángeles Bautista, vecina.

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Durante un recorrido por la zona se constató que la instalación permanece cerrada desde hace varios años; presenta fisuras en el techo y deterioro visible en columnas, consecuencia del paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

Bernabé Ocampo consideró que la obra representa una inversión desaprovechada, pues surgió por necesidad comunitaria; sin embargo, no ha recibido atención oficial para conservarla en condiciones adecuadas.

Indicó que el propósito era acercar servicios de emergencia a este sector de la ciudad, así como la zona turística, además de reducir tiempos de respuesta ante contingencias.

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Por su parte, Bautista, representante de una asociación civil, destacó que este tipo de instalaciones resultan esenciales para la seguridad, al funcionar como centros de despliegue rápido que contribuyen a salvaguardar vidas y bienes.

Añadió que entre sus funciones se encuentran la atención de incendios, rescates vehiculares, auxilio en desastres naturales, primeros auxilios y las labores de prevención dirigidas a toda la población.

Cleotilde Morales Dzul, habitante afirmó que el lugar evidencia abandono institucional; incluso, la caseta policial contigua permanece cerrada y el interior del predio es utilizado como basurero. Consideró que se trata de un uso ineficiente de recursos públicos.

Vecinos coincidieron en que estas instalaciones constituyen un elemento clave de protección civil, al ofrecer cobertura permanente y fortalecer la seguridad comunitaria.