Calor de más de 40 grados, lluvias y posible granizo: así estará el clima en Yucatán este fin de semana

La combinación de lluvias, calor extremo y cambios repentinos en las condiciones atmosféricas marcará el clima en Yucatán durante este fin de semana, generando posibles afectaciones en distintos municipios del estado.

De acuerdo con autoridades estatales, la llegada de un sistema frontal con características de estacionario provocará un incremento en el potencial de precipitaciones, mientras que las altas temperaturas continuarán impactando la salud y las actividades cotidianas.

Este escenario ocurre en fechas cercanas al fenómeno conocido como “Cordonazo de la Santa Cruz”, tradicionalmente asociado a variaciones bruscas del clima.

Noticia Destacada Abril 2026, entre los más calurosos en Mérida: calor extremo hasta de 46 grados seguirá a principios de mayo

Ante ello, la Protección Civil de Yucatán (Procivy) exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones, ya que se esperan lluvias con actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y sensación térmica superior a los 45 grados Celsius.

Lluvias aumentarán por sistema frontal en Yucatán

Del sábado 2 al martes 5 de mayo se prevén lluvias de intensidad variable, principalmente durante las tardes y noches.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento e incluso posible caída de granizo en algunas zonas, y las regiones con mayor probabilidad de tormentas intensas son el Noreste, Centro y Sureste del estado.

Aunque no se trata de un fenómeno extraordinario, sí representa un cambio importante frente al ambiente seco y caluroso de semanas recientes.

Calor extremo persistirá este sábado 2 de mayo

A pesar de las lluvias, el calor seguirá siendo intenso en más de 50 municipios de Yucatán, incluyendo Mérida.

Según Procivy, el periodo más crítico será entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando la sensación térmica alcanzará niveles peligrosos:

Centro, suroeste y noroeste: 44°C a 46°C

44°C a 46°C Noreste y sureste: 40°C a 43°C

Noticia Destacada Ola de calor en Yucatán: riesgos de la radiación solar y cómo cuidarte

Municipios donde se sentirá el calor extremo

Las altas temperaturas afectarán a más de 50 municipios, entre ellos Mérida, Chocholá, Sotuta, Seyé, Santa Elena, Sanahcat, Sacalum, Peto, Oxkutzcab, Opichén, Muxupip, Muna, Mayapán, Maxcanú, Maní, Mama, Kopomá, Kantunil, Izamal, Huhí, Hoctún, Hocabá, Dzán, Tekantó, Tekal de Venegas, Tecoh, Teabo, Tahmek, Tahdziú, Suma, Sudzal, Cantamayec, Cacalchén, Bokobá, Akil, Acanceh, Abalá, Homún, Cuzamá, Motul, Chumayel, Chapab, Chacsinkín, Yaxcabá, Xocchel, Umán, Tzucacab, Tixmehuac, Tixkokob, Timucuy, Ticul, Teya, Tepakán, Tekit y Tekax.

¿Cómo estará el clima el domingo 3 de mayo?

Para el domingo 3 de mayo, en Yucatán se prevé que continúe el ambiente caluroso durante gran parte del día, con temperaturas elevadas y una sensación térmica que podría mantenerse en niveles altos, especialmente en zonas del centro y sur del estado.

Sin embargo, hacia la tarde y noche aumentará la probabilidad de lluvias, algunas de ellas acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento e incluso chubascos de intensidad moderada a fuerte en distintas regiones. Estas condiciones estarán asociadas a la permanencia del sistema frontal en la zona.

La combinación de calor y humedad generará un ambiente bochornoso, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y atenta a los cambios repentinos del clima.

¿Seguirá el calor en Yucatán?

Las autoridades advierten que el calor extremo podría persistir en los próximos días, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

Este periodo refuerza el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en una de las temporadas más intensas del año en la región.

Recomendaciones ante lluvias y calor extremo

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Mantenerse hidratado constantemente

Evitar exposición prolongada al sol entre 12:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

Extremar precauciones al conducir bajo lluvia

Desconectar aparatos eléctricos durante tormentas

Estar atento a avisos oficiales

El llamado es claro: informarse y tomar precauciones puede marcar la diferencia ante un fin de semana con condiciones climáticas contrastantes en Yucatán.