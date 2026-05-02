Presidente Díaz-Canel acusa a EU de amenazas militares “sin precedentes” contra Cuba y lanza llamado a la comunidad internacional

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el gobierno de Estados Unidos ha elevado sus amenazas de agresión militar contra la isla a un nivel que calificó como “peligroso y sin precedentes”.

A través de mensajes difundidos en la red social X, el mandatario cubano advirtió sobre el impacto que este tipo de posturas podría tener en el contexto internacional, al tiempo que llamó a la comunidad global a mantenerse atenta ante cualquier posible escalada.

Llamado a la comunidad internacional

En sus publicaciones, Díaz-Canel sostuvo que corresponde a la comunidad internacional, así como al propio pueblo estadounidense, evaluar si se permitirá una acción que calificó como “criminal”, en referencia a una eventual intervención militar.

El presidente cubano señaló que dichas presiones responderían a intereses de sectores específicos con influencia política y económica, a los que acusó de buscar imponer agendas de dominación y revancha.

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Cuba rechaza cualquier intento de agresión

El mandatario también aseguró que la isla mantendrá una postura firme ante cualquier amenaza externa. “Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”, expresó, al subrayar que el país defenderá su soberanía e independencia en todo su territorio.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión política y retórica entre ambos países, marcado por diferencias históricas en materia diplomática y económica.

El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes.



La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026

Solidaridad internacional previo al Primero de Mayo

Díaz-Canel destacó además la realización en La Habana de un encuentro internacional de solidaridad con Cuba y el antiimperialismo, en el que participan cerca de 800 representantes de 36 países.

El evento se lleva a cabo en el marco de las actividades previas al Primero de Mayo, una fecha emblemática para el gobierno cubano.

🇨🇺| #CubaNoEstáSola y eso lo confirman los casi 800 amigos de 36 países que se reúnen hoy en La Habana, a horas del histórico Primero de Mayo.



El Presidente @DiazCanelB participa en el Encuentro Internacional de Solidaridad con #Cuba y el Antiimperialismo "100 Años con #Fidel. pic.twitter.com/AKvCasCoRp — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 2, 2026

En este contexto, el mandatario también confirmó su participación en el Encuentro Internacional de Solidaridad “100 años con Fidel”, en alusión al legado político de Fidel Castro.

Bajo consignas como #LaPatriaSeDefiende y #CubaNoEstáSola, el gobierno cubano busca reforzar el respaldo internacional frente a lo que considera una creciente presión externa.

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