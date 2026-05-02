Motociclista cae en hondonada en Dzitbalché y permanece más de una hora atrapado

Un sujeto en presunto estado de ebriedad terminó dentro de una hondonada al perder el control de su unidad. Alguna persona que pasó por el lugar dio aviso a los números de emergencia; sin embargo, se retiró del sitio abandonando al sujeto, quien incluso no se veía debido a que quedó debajo de su caballo de acero y, en medio de la oscuridad, no se alcanzaba a distinguir.

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El reporte se dio a eso de las 23:00 horas de ayer por la noche, cuando una persona activó el número de emergencias 911 para el auxilio de este sujeto que terminó dentro de una hondonada cuando retornaba a su domicilio. Perdió el control de su unidad y terminó fuera de la cinta asfáltica, donde permaneció por más de una hora debajo de su motocicleta.

Quienes lograron verlo dieron aviso a las autoridades, pero no se quedaron debido a que pensaron que la persona ya no contaba con signos vitales, ya que no se movía. Al lugar llegó personal de la Comisión Nacional de Emergencia, quienes localizaron al lesionado y guiaron a los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Los rescatistas atendieron rápidamente al hombre, quien presentaba un golpe leve en la cabeza, cerca del ojo derecho.

Al principio, el sujeto no quería ser atendido por temor a que llegaran las autoridades; sin embargo, recibió los primeros auxilios. Pese a la recomendación médica, se negó a ser trasladado al Hospital Integral IMSS Bienestar de Calkiní. Se quedó en el lugar del accidente, donde más tarde llegaron sus familiares en una camioneta tipo estaquitas para rescatarlo antes de que arribaran los elementos de Seguridad Pública Municipal.