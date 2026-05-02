Clima en Yucatán hoy: prevén lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo este sábado

La onda de calor en Yucatán dará tregua este sábado 2 de mayo, tras la cercanía de un Frente Frío y su vaguada inducida, que aunque no ingresará de lleno a la región, como otros sistemas frontales, provocará lluvias de diversa intensidad, acompañadas de actividad eléctrica y potencial caída de granizo, según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Sin embargo, la autoridad estatal, advirtió que previo a la inestabilidad climática, predominará en gran parte de la entidad, un ambiente extremadamente caluroso con temperaturas máximas que oscilarán entre los 41 y 45°C en municipios del interior del estado y de 34 a 37°C en la zona costera.

Cabe destacar, que durante el resto de la mañana y parte de la tarde, antes del cambio abrupto en el ambiente, el índice UV (intensidad de la radiación ultravioleta solar), será de entre 11 y 13, considerado extremo. Ante esta situación se requiere protección máxima, además de que se recomienda evitar actividades al aire libre.

¿A qué hora y en qué zonas de Yucatán lloverá?

Aunque el pronóstico emitido por Procivy, no reveló el horario aproximado en que lloverá en el estado, se indicó que será por la tarde cuando los efectos del sistema frontal comiencen a hacerse presentes sobre el territorio yucateco. La lluvia de mayor intensidad se registraría en los municipios del centro, Oriente y Sur de la entidad.

En cuanto a la ciudad de Mérida, se prevé que la precipitación sea moderada-dispersa, con acumulados de lluvia de entre cinco y 25 milímetros. Además, según informó Protección Civil, las precipitaciones también estarían acompadañas de rachas de viento, por lo que se recomienda no colocarse bajo estructuras abiertas, árboles aislados, postes, antenas o vallas metálicas.