Kevin Warsh asume la Reserva Federal y anticipa decisiones clave sobre tasas de interés en EU

Kevin Warsh asumió oficialmente este 22 de mayo de 2026 la presidencia de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, en una ceremonia realizada en la Casa Blanca y encabezada por el presidente Donald Trump.

El nuevo titular del banco central estadounidense sustituyó a Jerome Powell al concluir su periodo al frente de la institución encargada de definir la política monetaria y las tasas de interés de la mayor economía del mundo.

Durante el acto protocolario, Warsh realizó el juramento oficial y aseguró que trabajará para mantener la estabilidad de precios, fortalecer el crecimiento económico y preservar la independencia de la Reserva Federal frente al poder político.

Donald Trump pide independencia al nuevo líder de la Fed

En el evento celebrado en Washington, Donald Trump afirmó que confía plenamente en el trabajo de Kevin Warsh y le pidió actuar con autonomía en sus decisiones económicas.

“No me mires a mí”, expresó el mandatario estadounidense al nuevo presidente de la Fed, al insistir en que las decisiones sobre política monetaria deben tomarse de manera independiente.

Las declaraciones ocurren en un contexto de atención internacional sobre el rumbo económico de Estados Unidos, particularmente por el comportamiento de la inflación y las expectativas sobre posibles cambios en las tasas de interés.

La primera decisión de Kevin Warsh será en junio

Kevin Warsh señaló que es consciente de la responsabilidad que implica dirigir una institución que influye directamente en la economía estadounidense y en los mercados internacionales.

Kevin Warsh Sworn In as Federal Reserve Chairman in East Room Ceremonyhttps://t.co/jP3RdWiY2o — 🚂🇺🇸🇮🇱🇵🇱🇨🇦PamT🙏✝️🕯🍊🚛 (@PamT817716) May 22, 2026

El nuevo presidente de la Fed indicó que su gestión buscará mantener una inflación más baja y generar condiciones para un crecimiento económico más sólido.

La primera decisión relevante de Warsh al frente de la Reserva Federal se conocerá el próximo 17 de junio, fecha en la que el organismo anunciará su nueva postura de política monetaria y determinará si mantiene, reduce o modifica las tasas de interés en Estados Unidos.

La expectativa sobre ese anuncio ha generado atención en mercados financieros y analistas económicos, debido al impacto que las decisiones de la Fed suelen tener en el dólar, inversiones, créditos y economías globales, incluida la mexicana.

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