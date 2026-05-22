Clima en Campeche este fin de semana: seguirá el calor de hasta 42 grados pese a posibles lluvias

Las condiciones meteorológicas para Campeche se mantendrán con un ambiente caluroso y la posibilidad de lluvias aisladas. Esto se debe a la influencia de un sistema de alta presión en superficie combinado con el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, el cual está asociado al avance de una onda tropical al sur de la Península de Yucatán.

Noticia Destacada Hartos del calor y los apagones: Vecinos de Champotón amenazan con plantón en la CFE tras 4 días sin luz

De acuerdo con el pronóstico extendido de 96 horas, las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 42 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 23 y 25 grados.

Para este viernes se prevé una máxima de 41 grados con lluvias escasas a ligeras de forma aislada y sin alertamiento. Estas condiciones permanecerán similares durante el sábado, día en que el termómetro podría alcanzar su punto más crítico al llegar hasta los 42 grados.

Para el domingo y lunes se espera un incremento en la presencia de lluvias ligeras a moderadas aisladas, acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas del estado, aunque el nivel de riesgo general se mantiene como mínimo.

Durante el inicio de la semana, las temperaturas continuarán cercanas a los 40 y 41 grados centígrados, lo que generará una sensación térmica aún más elevada en la capital campechana y los municipios costeros.

Estas condiciones climáticas son reforzadas por la presencia de un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera, factores que en conjunto favorecen el intenso calor y el desarrollo de los chubascos aislados sobre el territorio campechano.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH