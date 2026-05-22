Arranca en Mérida la Semana Nacional de Salud Pública 2026 del 22 al 30 de mayo

Bajo el lema "La salud nos une y es un derecho de todas y todos", el gobernador Joaquín Díaz Mena inauguró la Semana Nacional de Salud Pública 2026, iniciativa que, del 22 al 30 de mayo, llevará acciones de prevención, promoción de hábitos saludables, autocuidado, actividad física y bienestar a las familias de los 106 municipios del estado.

Díaz Mena encabezó en Yucatán el inicio de esta jornada nacional, que busca beneficiar a más de dos millones de habitantes de la entidad con entornos y formas de vida más saludables, en línea con la visión de poner la salud en el centro de las políticas públicas del Renacimiento Maya.

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En ese sentido, el mandatario estatal reiteró la apuesta de su Gobierno por la prevención para reducir riesgos asociados a enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que pueden derivar en padecimientos crónico-degenerativos y requerir atención médica especializada.

Díaz Mena expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el respaldo a la salud de la población yucateca, lo que contribuye a hacer de 2026 el año de la salud para Yucatán.

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Recordó que, además de inaugurar el nuevo Hospital General "Dr. Agustín O’Horán", considerado el más grande del sureste de México y Centroamérica, Yucatán se incorporó a un nuevo modelo de atención mediante la firma del convenio IMSS-Bienestar, que permitirá brindar servicios gratuitos.