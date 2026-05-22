El fin de la era de Viktor Orbán: el millonario saqueo y la destrucción diplomática de Hungría

Después de dieciséis años, el sol vuelve a brillar, pero será difícil olvidar una de las fechorías de largo alcance del dúo Orbán–Szijjártó.

Solo es cuestión de perspectiva determinar con qué causó más daño el gobierno de Orbán: si con su política hacia los húngaros de ultramar o con la destrucción total de la red internacional de relaciones de Hungría.

Reconozcámoslo, estamos viviendo un momento único en nuestra historia, uno que no todos tienen la oportunidad de experimentar en vida. La inmensa mayoría de los húngaros se ha regalado a sí misma, y también a Europa y al mundo progresista, el triunfo de la democracia. A aquellos países que rechazan el autoritarismo, la violación de la ley, la traición a los aliados y las mentiras institucionalizadas. Tras dieciséis años, merecemos sentir que el sol vuelve a salir.

Se está preparando a un ritmo vertiginoso la puesta en marcha del nuevo gobierno. De los candidatos presentados para los cargos ministeriales ya se sabe que no son meros soldados del partido. Mientras el equipo reformista de expertos se prepara para trabajar, los beneficiarios del poder anterior buscan vías de escape. Algunos intentan abandonar discretamente la escena política, renunciando a su escaño en el parlamento, mientras otros se dedican a sacar del país fortunas ilícitamente acumuladas de varios billones.

Se avecinan medidas económicas, una intensa labor legislativa y los primeros pasos para reconstruir el Estado húngaro moderno, mientras seremos testigos de la persecución judicial contra los responsables del caído sistema NER. La expectativa social es clara. El crimen debe ser seguido del castigo. Siempre cumpliendo estrictamente todos los párrafos de la ley.

Ya se ha demostrado que ni el dinero ni quienes buscan refugio en el extranjero para eludir la justicia tendrán muchas opciones a largo plazo. En algunos lugares, la estancia está garantizada solo uno o dos años, en otros, el calor abrasador de 45 grados hace la vida insoportable, especialmente con sobrepeso. Los grandes centros de gestión de inversiones del sudeste asiático prefieren el dinero en grandes cantidades. Les encantan las fortunas de origen dudoso, pero a sus propietarios no tanto.

¿Qué nos espera en los próximos meses y años? La euforia democrática se verá, en más de una ocasión, amargada por los horrores que la sociedad tendrá que enfrentar. La élite de poder del Fidesz y sus beneficiarios han perpetrado un saqueo inimaginable para los húngaros durante quince años y medio. Lo hicieron de manera premeditada, organizando todo a nivel estatal. Todo lo que construían o creaban debía enriquecer a su mafia política. Pero lo cierto es que rara vez construyeron; más bien, explotaron, o mejor dicho, abusaron de lo que ya funcionaba. Y mientras tanto, destruyeron profesiones enteras, sectores económicos, arruinaron vidas y privaron a empresas de la posibilidad de desarrollarse. La magnitud y profundidad de su destrucción será difícil de asimilar. Lo que han hecho con nuestras vidas será difícil de digerir para muchos.

Lo más fácil ahora sería enumerar las historias ya conocidas sobre el clan Matolcsy del banco nacional o sobre el enriquecimiento milagroso del yerno de Orbán. Podríamos escandalizarnos durante días, viendo desfilar cifras interminables con muchos ceros al final. Y aunque sería muy impactante, dejémoslo para otros por ahora.

Se acerca el momento de la transición política en el que será inevitable enfrentarse a esos crímenes tan especiales que la era Orbán cometió contra todos nosotros, húngaros dentro y fuera de las fronteras.

Uno de los pecados más dolorosos y persistentes del sistema NER es la herida infligida a la posición de Hungría, su integración en el mundo, su reputación internacional y las relaciones entre húngaros, tanto con sus compatriotas como con sus amigos históricos y vecinos.

Podríamos minimizarlo pensando que el tiempo lo curará todo rápidamente. Pero eso sería engañarnos. Es probable que la recuperación en este ámbito sea incluso más larga que la, ya de por sí, prolongada restauración económica. Especialmente doloroso es el modo vil en que, en el mundo de Viktor Orbán, la política hacia los húngaros transfronterizos fue subordinada a la compra de votos y al desvío de miles de millones.

Durante todos los gobiernos anteriores al sistema NER, existía consenso entre los partidos parlamentarios de que la prioridad en la relación con los húngaros de ultramar debía ser el apoyo para que permanecieran en su tierra natal. Esto, en la organización de Szijjártó, difícilmente calificable de ministerio de exteriores, fue rápidamente olvidado. En su lugar, se construyeron estadios, se enriquecieron clubes de fútbol y surgió una red mundial de organizaciones y empresas que volvió opacas las ayudas. En su funcionamiento, ya fuera en Transilvania, Vojvodina, la Alta Hungría, Cárpato-Ucrania, o en Australia y California, imperaba el deber de lealtad al Fidesz. Cuánto nos costó esto a los simples contribuyentes, solo podemos imaginarlo.

En cambio, se sabe exactamente cuán ideológicamente arraigada y apropiada por el partido era esta gran máquina de engullir dinero disfrazada de húngara. Y también podemos percibir dolorosamente lo exitosos que fueron al enfrentar a húngaros contra húngaros.

Solo es cuestión de perspectiva determinar con qué causó más daño el gobierno de Orbán: si con su política hacia los húngaros de ultramar o destruyendo las relaciones internacionales de Hungría. Se equivoca quien piense que la palabra “total” aquí es exagerada. Lamentablemente, el daño es tan grande que harán falta varios logros diplomáticos para limpiar los escombros en los próximos años.

Basta pensar en lo que hizo el dúo Orbán-Szijjártó contra nuestros aliados más importantes, los estados miembros de la Unión Europea y la OTAN. En resumen, podría describirse como traición. El gran problema es que Orbán no actuó como un ciudadano privado, sino como primer ministro de Hungría, midiendo cuidadosamente las consecuencias de sus actos. Así, aunque logró empañar la reputación internacional de Hungría, nuestros principales aliados y vecinos saben muy bien que la lealtad de Orbán al criminal de guerra Vladímir Putin, su sumisión diaria ante Donald Trump —de dudosas capacidades intelectuales y morales— y su búsqueda de los favores del chino Xi Jinping, no reflejan la voluntad del pueblo húngaro.

Nuestros amigos lo ven claro, pero aun así será difícil hacer olvidar a los polacos los golpes bajos, a nuestro principal socio económico, Alemania, la mención de su pasado nazi, o la demora injustificada en el proceso de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN.

En las relaciones internacionales y la diplomacia, las grandes potencias pueden permitirse a veces acciones poco simpáticas. Pero incluso ellos, al menos, cuidan las apariencias. El gobierno de Orbán, en sus 16 años de "lucha por la libertad", ni siquiera logró eso.

Como tampoco supo Orbán Viktor calcular cuántas generaciones de húngaros y ucranianos sufrirán una convivencia envenenada durante décadas. Polacos y rumanos encontraron soluciones para las cuestiones de sus minorías en Ucrania. Nosotros no. Pero sí tuvimos vallas publicitarias insultando a Volodímir Zelenski, campañas de odio electoral que declararon a Ucrania enemiga, y humillaciones ante Putin con la esperanza de obtener petróleo y gas supuestamente más baratos. Orbán Viktor y sus compañeros han infligido heridas profundas a nuestra soberanía, orgullo nacional y a la confianza de nuestros amigos en Hungría.

Una tarea infernalmente difícil le espera al gobierno húngaro en este aspecto, y especialmente a la futura ministra de exteriores, Anita Orbán. La presentación y los pasos iniciales han sido exitosos. Nuestros aliados ya han dejado claro que no será por falta de ellos.