Oficina móvil del SAT en Cancún: Conoce las fechas y trámites para realizar

Durante la última semana de mayo y la primera de junio los cancunenses podrán acudir a realizar trámites para personas físicas por medio de la oficina móvil del SAT.

Se compartieron las fechas como la ubicación para aquellos que deseen realizar la documentación, desde inscripción y otros más.

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Fechas

Los ciudadanos podrán acudir a partir del lunes 25 de mayo al jueves 5 de junio.

Ubicación de la oficina móvil

Dirección de Recaudación de Benito Juárez ubicada en la Av. Tulum SM 2 Norte 22 y 23 S/N, Col. Centro

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Trámites a realizar para personas físicas

Inscripción al RFC

Generación y renovación e.firma

Expedición de la Constancia de Situación Fiscal

Atención con previa cita