Síguenos

Última hora

Yucatán

SSP y la Guardia Nacional realizan cateo en Ciudad Caucel por presunto narcomenudeo

Quintana Roo / Cancún

Oficina móvil del SAT en Cancún: Conoce las fechas y trámites para realizar

Antes de acudir a cualquiera de las fechas disponibles, se debe realizar el registro para la cita.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

22 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

únicamente podrán acudir a partir del lunes 25 de mayo al jueves 5 de junio
únicamente podrán acudir a partir del lunes 25 de mayo al jueves 5 de junio / Especial

Durante la última semana de mayo y la primera de junio los cancunenses podrán acudir a realizar trámites para personas físicas por medio de la oficina móvil del SAT.

Se compartieron las fechas como la ubicación para aquellos que deseen realizar la documentación, desde inscripción y otros más.

Cada uno de los servicios son completamente gratuitos

Noticia Destacada

Caravana del Bienestar en Tulum: Fecha, requisitos y servicios gratuitos

Fechas

Los ciudadanos podrán acudir a partir del lunes 25 de mayo al jueves 5 de junio.

Ubicación de la oficina móvil

Dirección de Recaudación de Benito Juárez ubicada en la Av. Tulum SM 2 Norte 22 y 23 S/N, Col. Centro

El apoyo económico se entrega cada dos meses y forma parte de los Programas para el Bienestar

Noticia Destacada

Pensión Discapacidad en Quintana Roo: ¿Cuánto reciben los beneficiarios en su Tarjeta Bienestar?

Trámites a realizar para personas físicas

  • Inscripción al RFC
  • Generación y renovación e.firma
  • Expedición de la Constancia de Situación Fiscal

Atención con previa cita

Te puede interesar