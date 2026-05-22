Oficina móvil del SAT en Cancún: Conoce las fechas y trámites para realizar

Durante la última semana de mayo y la primera de junio los cancunenses podrán acudir a realizar trámites para personas físicas por medio de la oficina móvil del SAT.
Se compartieron las fechas como la ubicación para aquellos que deseen realizar la documentación, desde inscripción y otros más.
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Fechas
Los ciudadanos podrán acudir a partir del lunes 25 de mayo al jueves 5 de junio.
Ubicación de la oficina móvil
Dirección de Recaudación de Benito Juárez ubicada en la Av. Tulum SM 2 Norte 22 y 23 S/N, Col. Centro
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Trámites a realizar para personas físicas
- Inscripción al RFC
- Generación y renovación e.firma
- Expedición de la Constancia de Situación Fiscal
Atención con previa cita