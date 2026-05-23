Alerta sanitaria en Yucatán: Tizimín registra primer caso de dengue de variante agresiva

Yucatán sumó un nuevo caso confirmado de dengue durante la semana epidemiológica 19, correspondiente del 12 al 18 de mayo de 2026, con lo que Tizimín se convirtió en el cuarto municipio del estado con presencia oficial de la enfermedad este año, según datos de la Secretaría de Salud federal (SSA).

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El caso detectado en el municipio oriental corresponde a dengue no grave, aunque las autoridades sanitarias confirmaron que en esa zona circula el serotipo DENV-2, identificado por especialistas como una de las variantes más agresivas del virus y vinculada directamente a cuadros clínicos severos. Con este nuevo contagio, Yucatán acumula 10 casos en lo que va del 2026, una cifra menor a los 75 registrados en el mismo periodo del año pasado; sin embargo, la presencia simultánea de los serotipos DENV-2 y DENV-3 mantiene encendidas las alertas.

Zona de alarma

De acuerdo con la SSA, Tizimín pasó a ser la principal zona de alarma epidemiológica por dengue en Yucatán, identificada con color amarillo en el monitoreo sanitario nacional, desplazando a Mérida al segundo sitio de vigilancia preventiva.

Actualmente, el municipio con mayor incidencia proporcional es Tixméhuac, en el sur del estado, considerado foco rojo o zona de epidemia debido a que su baja densidad poblacional eleva la tasa a 18.37 contagios por cada 100 mil habitantes. Progreso también aparece como foco rojo con un caso confirmado de dengue no grave. En Mérida, la SSA reporta siete casos acumulados: cinco de dengue no grave y dos con signos de alarma, manteniéndose como el municipio con más contagios netos, aunque con una tasa baja por su densidad poblacional.

Las autoridades confirmaron que en Mérida y Progreso circula el serotipo DENV-3, otro de los virus asociados a formas más severas de la enfermedad. En cuanto al perfil de los pacientes, la mayoría de los casos confirmados en la entidad corresponden a mujeres (siete de los diez contagios totales). Hasta el momento, Yucatán no reporta decesos oficiales por dengue en lo que va del año.

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JGH