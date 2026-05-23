Irán reporta acercamiento con Estados Unidos para posible acuerdo de paz mediado por Pakistán

Irán afirmó que las conversaciones con Estados Unidos han mostrado un mayor acercamiento de posturas durante los últimos días, en medio de los esfuerzos diplomáticos encabezados con la mediación de Pakistán.

Sin embargo, Teherán evitó dar por hecho un acuerdo definitivo y señaló que las partes aún trabajan en un memorando de entendimiento.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, indicó a la televisión estatal que la tendencia reciente ha sido hacia una mayor coincidencia entre las posiciones de ambos países. Aun así, pidió esperar los próximos días para conocer si ese avance puede traducirse en un documento formal.

De acuerdo con el funcionario, las conversaciones actuales se concentran en una propuesta iraní de 14 puntos, enfocada en poner fin a la guerra en distintos frentes, incluido el Líbano. El texto ha sido intercambiado en varias ocasiones entre las partes, aunque todavía existen diferencias en algunos apartados.

Irán y EU trabajan en un memorando de entendimiento

Bagaei explicó que el primer objetivo es cerrar un memorando de entendimiento que permita ordenar los siguientes pasos de la negociación.

Ese documento serviría como base para avanzar hacia temas más complejos, como el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones estadounidenses y el desbloqueo de fondos iraníes en el extranjero.

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Según el portavoz, una vez finalizado ese memorando, las partes podrían iniciar una nueva etapa de negociaciones en un plazo de entre 30 y 60 días. No obstante, insistió en que aún no puede hablarse de un acuerdo cerrado.

Pakistán media entre Washington y Teherán

Las declaraciones de Irán se produjeron después de la visita a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, quien sostuvo reuniones con el presidente Masud Pezeshkian, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

Medios iraníes señalaron que Munir viajó a Teherán para transmitir un mensaje de Washington y recibir la respuesta iraní. En ese contexto, Qalibaf, señalado como jefe negociador iraní en estas conversaciones, sostuvo que Irán no renunciará a sus derechos, en una aparente referencia al programa nuclear.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de Irán, Esmail Bagaei, anunciaron acercamientos para terminar con la guerra.https://t.co/V4iJ5n0oLd pic.twitter.com/5vwG7s1oq6 — Primicias (@Primicias) May 23, 2026

El programa nuclear seguirá como punto clave

Uno de los principales temas de tensión entre ambos países es el programa nuclear iraní. Estados Unidos busca limitarlo y exige la entrega del uranio altamente enriquecido que posee la República Islámica.

La posición de Teherán apunta a separar una primera etapa de entendimiento sobre el conflicto regional de una segunda fase de negociación sobre sanciones, fondos bloqueados y actividad nuclear.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también reconoció que ha habido un ligero avance en las conversaciones con Irán. Con ello, ambos gobiernos han enviado señales de apertura, aunque el desenlace diplomático dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse en los próximos días.

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