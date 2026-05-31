Trabajador cae de un tercer piso en las obras de Aldea Zamá en Tulum

Un trabajador de la construcción resultó gravemente lesionado tras precipitarse desde varios metros de altura mientras realizaba labores en una obra en desarrollo ubicada en Aldea Zamá, uno de los complejos inmobiliarios con mayor crecimiento en el municipio de Tulum.

El accidente ocurrió en una construcción perteneciente al proyecto ARDEH Tulum, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el obrero se encontraba colocando bloques de construcción cuando perdió el equilibrio y cayó desde una zona equivalente a un tercer nivel. Compañeros de trabajo solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de la magnitud de las lesiones.

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Versiones recabadas en el lugar señalaron que el trabajador presuntamente no utilizaba equipo de protección personal al momento del accidente, entre ellos casco de seguridad y línea de vida, elementos considerados indispensables para labores en altura. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las condiciones en que ocurrió el incidente y si se cumplían las medidas de seguridad requeridas en la obra.

Tras la caída, el hombre presentó una posible fractura en el brazo derecho, una lesión en la cabeza con sangrado visible, daños considerables en una de sus rodillas y múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo. Testigos indicaron que permanecía consciente, aunque manifestaba intensos dolores mientras era atendido por los paramédicos.

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Al sitio acudieron inicialmente elementos de la Policía Ejecutiva, quienes aseguraron el área y solicitaron apoyo médico. Posteriormente arribó personal de Protección Civil, Policía Municipal y paramédicos de la empresa RUM, que realizaron la valoración prehospitalaria y las maniobras necesarias para inmovilizar al lesionado antes de trasladarlo a una unidad de emergencia.

Debido a que el trabajador contaba con afiliación a servicios médicos, fue canalizado al Hospital IMSS-Bienestar de Playa del Carmen para recibir atención especializada y descartar lesiones internas derivadas del fuerte impacto. Su estado de salud no fue reportado oficialmente hasta el cierre de esta edición.

El accidente vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad en las numerosas obras que actualmente se desarrollan en Tulum, donde el acelerado crecimiento inmobiliario mantiene una intensa actividad de construcción. Aunque las caídas desde altura continúan siendo uno de los principales riesgos para los trabajadores del sector, autoridades y empresas constructoras están obligadas a garantizar el uso de equipo de protección y el cumplimiento de los protocolos establecidos para prevenir este tipo de incidentes.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para integrar el reporte del accidente laboral. Mientras tanto, la zona donde ocurrió el percance permaneció bajo resguardo durante las labores de atención y traslado del trabajador lesionado.