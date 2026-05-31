¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este domingo 31 de mayo? Procivy alerta por tormentas fuertes hoy

La Coordinación Estatal de Protección Civil Yucatán (Procivy) alertó que este domingo 31 de mayo de 2026 se esperan lluvias fuertes a intensas en distintas regiones del estado debido al ingreso de humedad del Mar Caribe, una circulación de baja presión en el sur del país y el establecimiento de una vaguada.

Las autoridades señalaron que las tormentas comenzarán después del mediodía y avanzarán gradualmente hacia varias zonas de Yucatán durante la tarde, noche e incluso parte de la madrugada del lunes.

¿A qué hora comenzará a llover en Yucatán?

Según el pronóstico de Procivy, las lluvias más fuertes iniciarán después de las 12:00 del día, principalmente en municipios del oriente y sur del estado.

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Con el paso de las horas, las precipitaciones se desplazarán hacia el centro, noreste y noroeste de Yucatán, donde podrían alcanzar mayor intensidad durante la tarde y noche.

Además, no se descartan lluvias aisladas durante la madrugada del lunes 1 de junio.

Municipios más afectados por las lluvias este domingo

Protección Civil Yucatán informó que las lluvias fuertes a muy fuertes se esperan principalmente en:

Chichimilá

Tixcacalcupul

Valladolid

Peto

Tzucacab

Posteriormente, las tormentas se extenderán hacia otros municipios del centro y norte del estado.

Clima en Mérida hoy domingo 31 de mayo

Para Mérida, Protección Civil Municipal pronosticó un día con nublados desde temprana hora y tormentas durante la tarde debido a la inestabilidad atmosférica provocada por un vórtice de baja presión en niveles altos de la atmósfera, en interacción con humedad y una línea de vaguada en superficie.

Las lluvias en la capital yucateca podrían presentarse principalmente entre la tarde y primeras horas de la noche, con precipitaciones moderadas y puntualmente fuertes.

Además, se prevé:

Posible actividad eléctrica

Rachas de viento superiores a 40 km/h

Encharcamientos en algunas zonas de la ciudad

Ambiente bochornoso antes de las lluvias

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Temperatura en Mérida hoy

A pesar de las tormentas, el ambiente continuará caluroso durante la mañana y alrededor del mediodía.

Las temperaturas máximas en Mérida serán de entre 32 y 34 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre 24 y 26 grados.

Protección Civil explicó que la nubosidad y las lluvias evitarán que el calor alcance valores más extremos durante la tarde.

Vientos fuertes y oleaje en Yucatán

En todo el estado se esperan vientos del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, aunque en zonas de tormenta podrían registrarse rachas superiores a los 60 km/h.

En la costa yucateca, el oleaje será de entre 1 y 1.5 metros de altura.

Vigilan ondas tropicales cerca de la Península de Yucatán

Procivy también informó que mantiene vigilancia sobre dos ondas tropicales activas.

La primera se ubica sobre Panamá y podría disiparse en los próximos días, mientras que otra onda tropical se extiende desde el oriente del Mar Caribe hasta Venezuela y continúa desplazándose hacia el oeste.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas

Ante el pronóstico de tormentas fuertes, autoridades recomendaron:

Evitar cruzar calles inundadas

Manejar con precaución

Alejarse de árboles y postes durante tormentas eléctricas

Mantenerse atentos a los avisos oficiales de Procivy y Protección Civil Mérida

Las condiciones de lluvia podrían mantenerse durante gran parte de este domingo en Yucatán.