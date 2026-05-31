CNTE endurece protestas rumbo al Mundial 2026; maestros anuncian movilización masiva en CDMX

Tras las negociaciones con autoridades federales, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que no hubo acuerdos sobre las principales demandas del magisterio, por lo que anunciaron nuevas movilizaciones a partir del próximo 1 de junio en la Ciudad de México.

La secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez, explicó que durante la mesa de diálogo no recibieron respuestas satisfactorias a los 79 puntos incluidos en el pliego petitorio entregado al Gobierno federal.

En la reunión participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado; el director del ISSSTE, Martí Batres; así como el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Al concluir el encuentro, la dirigencia magisterial señaló que algunos planteamientos obtuvieron atención parcial, mientras que otros permanecen sin solución, por lo que las bases sindicales realizarán una nueva valoración en asamblea estatal.

Convocan a huelga nacional y marcha en el Zócalo

A través de redes sociales, la CNTE convocó a una huelga nacional y a una movilización masiva para el próximo 1 de junio con el objetivo de presionar al Gobierno federal para atender las demandas históricas del magisterio.

La protesta partirá desde el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo capitalino, espacio donde en los próximos días se instalará el FIFA Fan Festival con motivo del Mundial de Futbol 2026.

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Entre las principales exigencias de la Coordinadora destaca la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cual modificó el esquema de pensiones solidarias para los trabajadores del Estado. También demandan incrementos salariales del 100 por ciento al sueldo base y mejores condiciones de jubilación.

Conflicto en Oaxaca aumenta tensión con autoridades

Las negociaciones ocurren en medio de una escalada de protestas y bloqueos realizados esta semana tanto en Oaxaca como en la capital del país.

La CNTE también exigió la destitución del presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, a quien responsabilizan por los enfrentamientos registrados recientemente entre habitantes y docentes durante un bloqueo carretero.

De acuerdo con representantes sindicales, algunos profesores resultaron lesionados durante las agresiones registradas en esa localidad oaxaqueña, donde incluso se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Las autoridades federales señalaron que habrá atención y reparación para los docentes afectados; sin embargo, el conflicto mantiene presión política y social a pocos días del inicio de las actividades vinculadas al Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Miles de maestros de la CNTE llegarán a protesta nacional https://t.co/UE9Zo2LoAe pic.twitter.com/SDqAL2au20 — La Unión 🌐 (@UniondeMorelos) May 31, 2026

Gobierno mantiene mesas de negociación abiertas

Pese a la falta de acuerdos concretos, el Gobierno federal sostuvo que el diálogo con la CNTE continúa abierto y que las mesas de trabajo seguirán desarrollándose en los próximos días.

Las movilizaciones magisteriales coinciden con el despliegue logístico y de seguridad que se implementa en la capital del país ante la cercanía de los eventos internacionales relacionados con la Copa del Mundo, situación que podría complicar la movilidad y operación en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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