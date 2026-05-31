Tragedia en Sabancuy: Adolescente de 14 años es encontrado sin vida en el ejido Pino Suárez

El sábado por la tarde se registró un fallecimiento en el ejido Pino Suárez, donde un adolescente de 14 años de edad fue localizado sin vida en su cuarto, hecho que ha causado asombro y tristeza en la región de Sabancuy.

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Los hechos ocurrieron el sábado alrededor de las 16:00 horas en el ejido Pino Suárez, donde el joven fue localizado sin vida en el interior de su domicilio. Al ingresar los familiares a la habitación del joven, identificado como Heider G.L.M., lo encontraron suspendido de una hamaca e intentaron auxiliarlo y reanimarlo, pero ya no contaba con signos vitales.

Ante esta situación, los familiares dieron aviso a las autoridades locales para que tomaran el registro pertinente de lo ocurrido, ya que para todos fue una sorpresa encontrar al adolescente sin vida de esa manera.

El adolescente de 14 años de edad estudiaba el tercer año de secundaria en la escuela secundaria de Chicbul, por lo que la institución educativa envió sus condolencias ante este lamentable hecho.

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JGH