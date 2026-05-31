“Estamos rebasados": Denuncian saturación y graves carencias en el ISSSTE de Chetumal

Familiares de pacientes internados en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) criticaron las deficientes condiciones en las que se encuentran las instalaciones, debido a que en el área de Hospitalización falla el sistema de aire acondicionado, no hay agua caliente y prevalecen malos olores.

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Pacientes y familiares denunciaron que en el área de Hospitalización persiste un fuerte olor a orina y materia fecal, además de que el equipo de enfriamiento no funciona adecuadamente, lo que genera un ambiente incómodo e insalubre tanto para los usuarios como para los trabajadores.

En un video en poder de POR ESTO!, puede observarse que en dicha zona se han habilitado camillas de traslado como camas, debido a que la capacidad instalada está rebasada. Además, se aprecia que los sillones metálicos destinados a los acompañantes también son utilizados para alojar a los pacientes.

Una enfermera, quien solicitó el anonimato, destacó que enfrentan múltiples carencias debido a que la capacidad operativa del centro médico ha sido superada. Explicó que el ejemplo más evidente es la falta de camas, pues sólo cuentan con 39 espacios censables, mientras que diariamente atienden en promedio a 55 personas internadas, por lo que han tenido que acondicionar los asientos metálicos para cubrir la demanda.

Imágenes captadas por esta casa editorial permitieron constatar que, además del área de Hospitalización, en Urgencias también se han acondicionado camillas y bancas metálicas para la atención de los usuarios.

Incluso, en un pasillo puede observarse que una de las camillas utilizadas como cama se encuentra debajo de una manguera contra incendios, pese a tratarse de un espacio que debería permanecer libre ante cualquier contingencia.

Un enfermero, quien también pidió reservar su identidad, indicó que padecen una excesiva carga burocrática que impide resolver de manera inmediata diversas necesidades, como la reparación del sistema de aire acondicionado, la maquinaria del área de lavandería y las fallas en el suministro de agua en los sanitarios.

Detalló que tiene conocimiento, a través de compañeros administrativos, de que algunas solicitudes de presupuesto han tardado hasta un año en ser autorizadas, aunque el promedio de respuesta para distintas gestiones ronda los seis meses.

“Tenemos problemas con el aire acondicionado, no contamos con agua caliente y presentan fallas los baños. Estamos rebasados; ya no deberíamos ser una clínica, sino un hospital, pero apenas estamos en ese proceso”, expresó.

Personal ha reconocido que carece de suficientes profesionales de la salud para atender la alta demanda. Incluso consideran que la ampliación de las instalaciones, actualmente en proceso, resultará insuficiente si no contratan más personal.

Ángel Martín, quien esperaba una consulta, comentó que llevaba casi cinco horas aguardando al médico internista que debía atenderlo y que, presuntamente, se encontraba realizando recorridos con pacientes hospitalizados.

Añadió que el nosocomio enfrenta importantes deficiencias, debido a la escasez de medicamentos, falta de especialistas, limitaciones en estudios de laboratorio y demoras para recibir atención.

Un derechohabiente que pidió ser identificado como Alex señaló que acudió a entregar resultados de estudios que tuvo que realizarse en un laboratorio privado.

“He gastado casi 70 mil pesos en análisis realizados por fuera porque el ISSSTE no los hace. Necesito la incapacidad para el trabajo”, dijo.

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JGH