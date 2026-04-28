Trasladan a “El Jardinero” a la FEMDO en CDMX: así fue el operativo tras su captura en Nayarit

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue trasladado a la Ciudad de México tras su captura en Nayarit, en un operativo considerado relevante dentro de la estrategia federal contra el crimen organizado. El presunto dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó bajo custodia en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).

El movimiento se realizó la noche del lunes 27 de abril, bajo un fuerte despliegue de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Marina.

Traslado a la CDMX bajo resguardo federal

El presunto líder criminal fue trasladado vía aérea y terrestre desde Nayarit hasta la capital del país, donde arribó a la sede de la FEMDO, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, antes de las 20:00 horas.

Durante el traslado, Flores Silva fue escoltado por personal de la Marina, institución que también encabezó la operación para su captura.

El operativo se ejecutó en una región con presencia relevante del CJNG, organización señalada como una de las principales estructuras del crimen organizado en México.

Noticia Destacada Secretario García Harfuch confirma detención de "El Güero Conta", operador financiero del CJNG

¿Quién es “El Jardinero”?

Audias Flores Silva es identificado por autoridades como uno de los operadores clave del CJNG, con influencia en la región del Pacífico mexicano, particularmente en Nayarit.

Diversos reportes lo vinculan como cercano colaborador de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y como uno de los perfiles que podrían asumir liderazgo dentro del grupo criminal.

También ha sido señalado por autoridades estadounidenses como responsable de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, incluyendo opiáceos y cocaína.

Requerido por Estados Unidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Flores Silva cuenta con una orden de aprehensión vigente en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

El gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura, debido a su presunta participación en redes de narcotráfico.

Desde 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados, al considerarlo un actor relevante dentro de la estructura del CJNG.

Contexto: golpe a la estructura del CJNG

La detención de “El Jardinero” ocurre en un momento clave para la organización criminal, tras recientes operativos dirigidos a debilitar sus liderazgos.

Autoridades federales han señalado que estas acciones buscan reducir la capacidad operativa del CJNG, especialmente en zonas estratégicas para el trasiego de drogas.

Tras los hechos registrados en Nayarit derivados de la detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, por parte de la @SEMAR_mx, se informa que el Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene un despliegue operativo en la… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 28, 2026

El traslado a la FEMDO marca el inicio de los procesos legales correspondientes en territorio mexicano, así como la posible coordinación con autoridades estadounidenses para su eventual extradición.

Investigación y proceso legal en curso

Una vez en la Ciudad de México, Flores Silva quedó a disposición de la FGR, donde se definirá su situación jurídica conforme a las investigaciones abiertas en su contra.

El caso se mantiene bajo seguimiento de autoridades federales, en un contexto donde la cooperación internacional continúa siendo un elemento clave en el combate al crimen organizado.

La captura y traslado de “El Jardinero” se posicionan como uno de los operativos más relevantes recientes en materia de seguridad en el país.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO