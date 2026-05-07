Líbano e Israel tendrán nueva ronda de diálogo en Washington tras ataque israelí contra Beirut

Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de diálogo la próxima semana en Washington, informó un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, en medio de una creciente tensión por los ataques israelíes contra territorio libanés y la fragilidad del alto al fuego vigente desde mediados de abril.

El encuentro está previsto para el jueves y viernes de la próxima semana, un día después de que Israel realizara un ataque contra Beirut, el primero en la capital libanesa desde que ambas partes acordaron una tregua.

La reunión se llevará a cabo bajo mediación estadounidense y busca contener una escalada mayor en una región marcada por enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.

¿Por qué Líbano e Israel volverán a dialogar en Washington?

La nueva ronda de conversaciones ocurre después de semanas de tensión militar, pese al cese de hostilidades. Estados Unidos ha buscado mantener abiertos los canales diplomáticos para sostener la tregua y explorar una salida al conflicto, aunque las posiciones de ambas partes siguen distantes.

Para Israel, el principal punto de presión es el desarme y repliegue de Hezbolá en zonas cercanas a la frontera. Para Líbano, en cambio, uno de los temas centrales es el cese de los bombardeos y la retirada israelí de áreas ocupadas o bajo presencia militar.

Noticia Destacada Trump anuncia alto el fuego entre Israel y Líbano: acuerdan tregua de 10 días para negociar la paz

¿Qué pasó en Beirut tras el alto el fuego?

Israel confirmó un bombardeo en los suburbios de Beirut y aseguró que el objetivo fue Ahmed Ali Balout, comandante de la fuerza de élite Radwan de Hezbolá. El ataque fue interpretado como un fuerte golpe a la tregua, debido a que se trató de la primera ofensiva israelí en el área metropolitana de la capital libanesa desde el inicio del alto el fuego.

El gobierno israelí ha defendido sus acciones como parte de su derecho a responder a amenazas de seguridad, mientras que sectores libaneses y Hezbolá han denunciado las operaciones como violaciones al cese de hostilidades.

¿Cuántas víctimas han dejado los ataques en Líbano?

De acuerdo con balances difundidos por autoridades libanesas y retomados por agencias internacionales, los ataques israelíes en Líbano han dejado cerca de 2 mil 700 muertos y más de 8 mil 200 heridos desde el 2 de marzo, pese al alto el fuego alcanzado en abril.

Lebanon, Israel to Hold Next Round of Talks in Washington on May 14-15: US



The announcement came after Israel launched fresh strikes in Beirut and southern Lebanon, claiming it killed a Hezbollah commander. pic.twitter.com/zl7vELcVJA — WE News English (@WENewsEnglish) May 7, 2026

Decenas de esas víctimas se han registrado después del inicio de la tregua, lo que ha aumentado la presión sobre Washington para evitar que el acuerdo colapse.

La próxima ronda en la capital estadounidense será clave para medir si ambas partes están dispuestas a sostener el diálogo o si el conflicto entra en una nueva etapa de escalada.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO